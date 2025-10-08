ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папи Ханс заряза баладите, ще прави албум за танци

Папи Ханс прави рязък завой в кариерата си и слага край на баладичните парчета. Новата му концепция е да записва песни, които стават за луди танци, и първата от тях вече е реализирана. Пусна латино парче, което е кръстил “Невинна”. Това е първият сингъл от предстоящия му албум “Слънцето”, за който сам казва, че “ще може да съживи и мъртвите„. Във видеото към новото му парче участва актрисата от Народния театър Жаклин Даскалова. Папи Ханс обяви и че догодина ще направи първия си голям концерт в зала “Арена 8888 София”, който ще бъде на 30 май.

