Мъжът на Алла Пугачова Максим Галкин идва с шоу за юбилея си догодина

Ще бъде в софийската зала “България”, но билети се продават само в чужди сайтове

Съпругът на Алла Пугачова - Максим Галкин, за първи път ще направи спектакъл у нас. Комикът тръгва догодина на европейско турне, с което ще отбележи своя 50-и рожден денс. Той ще представи забавното си шоу в софийската зала “България” на 7 март догодина, но билетите за него се продават само в чуждестранни сайтове.

Заради изявленията си срещу войната в Украйна Максим Галкин е обявен от Русия за чуждестранен агент и със семейството си първоначално се мести да живее в Израел. След като и тази страна влиза във война, фамилията заминава за Кипър миналата година, където са и в момента. За разлика от съпруга си Алла Пугачова не е обявена за чуждестранен агент и от време на време успява да се прибира в родината си.

Популярната певица вдига сватба с Максим през 2011 г., но двамата са заедно от 2001 г., когато комикът е едва на 25 г., а тя е на 52 г. Те имат две деца близнаци - момче и момиче, родени от сурогатна майка.

В Русия Максим става известен като тв водещ, актьор и стендъп комик. Дълги години е лицето на различни забавни предавания по Първи канал, където е водещ и на руския вариант на “Стани богат”. Засега не е ясно какъв ще бъде спектакълът, който ще представи в София, единственото сигурно е, че ще има много шеги. Турнето му започва на 21 февруари в Антверпен, Белгия, ще мине и през Кан, а в София на 7 март е последното му шоу от тази обиколка.