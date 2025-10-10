ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България ще приема турнир от Лигата на нациите при...

Любо Нейков и Ненчо Илчев - приятели от 30 г., сега се борят за една жена в нов спектакъл

Виктория Костова

[email protected]

1468
Лили Сучева, Иван Радоев, Любо Нейков и Ненчо Илчев по време на фотосесия за спектакъла СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Хем смешен, хем тъжен е спектакълът "Пеперуди в стомаха"

Двама мъже се борят за любовта на една жена, която ги е напуснала. В тази комична ситуация се забъркват актьорите Любо Нейков и Ненчо Илчев в новия спектакъл “Пеперуди в стомаха”.

Обичаният тандем, когото зрителите гледат с удоволствие още от забавното предаване “Комиците”, отново излиза заедно на театралната сцена. Двамата са приятели от 30 години, затова и толкова обичат да играят заедно.

Любо Нейков влиза

в ролята на амбициозен

телевизионен продуцент,

който контролира всичко на екрана, но не и собствения си живот. А Ненчо Илчев е неговият стар приятел. Между героите на двамата обаче застава една жена, изиграна от Лили Сучева. Сюжетът се заплита, когато се появява и бащата на героя на Нейков. Изненадата е, че в образа се превъплъщава младият Иван Радоев, който трябва да изиграе мъж със склероза.

Впрочем той също е голям приятел с Ненчо Илчев, като двамата се познават преди кандидатстването си в НАТФИЗ. Посещавали са една студия за актьорско майсторство при режисьора Бончо Урумов.

Приятелството им

не остава скрито

за публиката,

затова зрителите след първата премиерна дата - 4 октомври, казали на Ненчо Илчев: “Как личи, че до болка се познавате и ви е приятно да сте заедно”. “Затова живеем - някой да направи гаф, да допусне грешка и другият да се разсмее. Така е живо представлението”, разказва Илчев пред “24 часа”. Описва комедията като сценарий с много смисъл. “Хем смешно, хем тъжно - това е най-приятното за игра и най-хубавото за гледане”, обяснява актьорът.

Режисьор е Николай Гундеров. Преди две години той спечели наградата “Алеко Константинов” за сатирична стендъп комедия, присъждана от Сатиричния театър за пиесата си “Клуб на пороците”. А през 2017 г. той е отличен с “Аскеер” за съвременна българска драматургия.

