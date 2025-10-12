Разривът между мечтата и суровата реалност в картините на Стилиян Дичев в галерия “Нюанс”

Напрежението между мечтата и суровата реалност, разривът между изгубената романтика и брутализма на съвременния свят - това е в основата на новата изложба на Стилиян Дичев “Неоромантизъм или брутализъм”.

Това е петата самостоятелна негова изява в пространството на галерия “Нюанс”. Експозицията му проследява прехода между две противоположни състояния на духа и мисълта, като съчетава абстрактна форма с дълбоки размисли за мястото на човешкото в модерния свят.

“Във времена на технологичен ренесанс, който ни отдалечава от нашата природа, ние страдаме по изгубената романтика, неразделно свързана с мечти, красота и хуманизъм, прераждаща се в помпозен и лишен от човещина брутализъм. Интересен факт е, че този процес съпътства развитието на обществото от хилядолетия. Сблъсъкът, или по-точно преходът между тях, за мен е интересна тема. Сравнявайки го със зараждането на нова ера или смисъл на съществуване, можем да намерим и отговори на много въпроси”, казва Стилиян Дичев.

Той е роден в София през 1964 г. Завършва Националната художествена академия със специалност “Стенопис”. Започва да експериментира в областта на интериорния дизайн в средата на 90-те години. Основава свое студио за мебелен дизайн и интериори, а понастоящем работи в областта на съвременния интериор, изобразителното изкуство и дизайн на архитектура.

Творба от експозицията.

В новата му изложба той се опитва чрез образите, които рисува, публиката му подсъзнателно да усети времето, в което живеем. “Изгубени, но с желание да бъдем отново намерени, ние изживяваме заедно тези явления”, казва Дичев.

Всички произведения в изложбата му са с еднакъв размер, който самият художник харесва – 130/108 см. Повечето от тях са рисувани на MDF, някои са на платно с акрилни бои, спрей и много вода. “Наименованията на картините за пореден път са чисто формални, за да може зрителят сам да изгради образа. Както и в предните ми представяния пред публика, те са обозначени с номерация, представляваща поредната ми изложба, година и номер в експозицията. Бих се радвал моята нова изложба да бъде интересна и провокативна, за да ви изненада приятно”, обяснява художникът.

Изложбата може да бъде разгледана до 19 октомври.

