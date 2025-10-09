Лесно ли е да овладеем тайния език на общуването

Защо някои хора успяват да направят така, че да бъдат чути и да чуят другите толкова ясно? Това са суперкомуникаторите. Те не просто умеят да предразполагат околните, но инстинктивно усещат, че винаги, когато общуваме, всъщност участваме в един от трите разговора: практичен (За какво става въпрос?), емоционален (Как се чувстваме?) или социален (Кои сме ние?). Затова знаят колко е важно да разпознават вида разговор и да се напасват към него.

В книгата си “Суперкомуникаторите” (изд. “Хермес”) авторът Чарлс Дюиг съчетава задълбочени изследвания и любопитни истории от шоу бизнеса и тайните служби, за да покаже как всички ние можем да се научим да разпознаваме и да използваме скритите пластове под всеки разговор. Дюиг е бил разследващ журналист в “Ню Йорк Таймс” и за работата си е удостоен с награда “Пулицър”.

