Посланици от 7 държави откриха “Императриците” на Деймиън Хърст в София

За нас е чест да представим “Императриците” на Деймиън Хърст в София. Това високо присъствие на официални лица е ясен знак, че българската публика има нужда точно от това – контакт със съвременни творби, признати на международно ниво.

Така артдиректорът на галерия “Виваком арт хол Оборище 5” Деница Гергова откри изложбата “Императриците” на легендарния британски художник Деймиън Хърст.

Посланици и представители на дипломатически мисии от Великобритания, Австрия, Нидерландия, Украйна, Германия, Филипините и Хърватия присъстваха на откриването на изложбата, която може да бъде разгледана до 25 октомври. Откриването на изложбата “Императриците” на легендарния британски художник Деймиън Хърст.

Картините са създадени с помощта на хиляди крила на пеперуда, подредени в сложни калейдоскопични шарки. Завършени са с червен брокат. В изложбата има пет гравюри, вдъхновени от реални и митологични исторически фигури. Кръстени са на пет влиятелни жени владетелки: У Дзътиен, Нур Джехан, Теодора, Суико и Тайту Бетул.

За първи път по време на изложбата - на 17 октомври, ще има публична лекция, на която Деница Гергова ще разкаже за творческия път на Деймиън Хърст, новаторските му подходи, влиянието му върху артпазара, историята на най-скъпите му произведения, както и неговите рекордни търгове.

