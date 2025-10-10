Два трупа след семеен скандал във френска пиеса

Голямото разочарование при гледането на представлението “Частна прожекция” в зала “Миракъл” на “Армията” е неговата краткост. Тримата изпълнители Стефка Янорова, Георги Къркеланов и Гергана Плетньова представят стандартни семейни конфликти на три метра от зрителите с такава въздействаща вещина, че ти се иска да продължат още и още. Уви, историята в пиесата на френския автор Реми де Вос приключва с два трупа след семейната дрязга между Мъжа (Къркеланов) и съпругата му (Янорова), когато той е изненадан от нейното присъствие у дома, макар че тя му е обещала да посети роднини. Конфузна ситуация, след като Мъжът си води гадже (Плетньова) за вечерта, обаче “о, какъв сюрприз, жена ми кисне на дивана и зяпа телевизия!”. Нещо повече, в разразилия се скандал момичето взема страната на съпругата и упреква Мъжа, че обижда жена си.

Георги Къркеланов, Гергана Плетньова и Стефка Янорова в сцена от спектакъла СНИМКА: ТЕАТЪР “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

Ситуацията е изиграна с психологически натурализъм без каквито и да са опити на режисьора Боил Банов за модернизиране или натрупване на жестове. На четвъртия етаж на театъра представлението се гледа с голямо удоволствие от зрителите, заразени от сензацията на драматургичния текст и майсторството на актьорите да представят отношения, които превръщат битовата ситуация в криминален завършек. Стефка Янорова, Жоро Къркеланов и Гергана Плетньова са прекрасни в психологическите жестове на своето присъствие на малката сцена. Искам да подчертая играта на Стефка Янорова, която трябва да напълни със знаци продължителното зяпане на телевизия, обичайно занимание на самотната домакиня с вечно липсващия съпруг. Сценографията и костюмите са на Юлиана Войкова-Найман, автор на музиката е Петя Габрова.

Изоставената съпруга ще почерпи любовниците със сготвеното от нея рагу. Ама защо манджата има такъв особен вкус! И какви са тези червени зрънца в нея?