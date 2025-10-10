Вечните хитове "Селска чест" и "Палячи" са първа премиера за сезона в София

Спектакълът идва у нас след три италиански града

Пламен Карталов вече постави спектакъла по двете най-популярни едноактни опери - “Селска чест” на Маскани и “Палячи” на Леонкавало в три италиански театъра. Сега - и на сцената на Софийската опера и балет. Той е копродукция между театрите в Пиаченца, Римини и общинската опера “Павароти-Френи” в Модена, към които сега се присъединява и Софийската опера и балет. Декорите на проф. Джакомо Андрико пристигнаха миналата седмица в София, а българският принос към постановката - освен изпълнителите, са костюмите на Нела Стоянова.

“Селска чест” и “Палячи”, които по традиция се играят в една вечер, имат доста дълга история в България. Това е бил един от първите спектакли на новосъздадената през 1910 година Оперна дружба и оттогава почти не са излизали от репертоара.

Музиката на двете опери, които разказват драматични истории, наподобява филмова музика, но творбите са изпълнени и с доста известни арии, дуети и хорови сцени. Ролята на Неда от “Палячи” е едно от големите постижения на Райна Кабаиванска, която присъства миналата есен на премиерата в Модена на този спектакъл и се изказа доста ласкаво за нея. При следващото завъртане на спектакъла през пролетта на 2026 г. в него ще пеят участници в нейните майсторски класове.

А Сантуца от “Селска чест”, която се пее и от сопрани, и от мецосопрани, е една от големите роли на Гена Димитрова. Тя участва в постановката на същата опера в края на 80-те години на миналия век, с която тогава се честват 20 години от началото на кариерата ѝ и по стечение на обстоятелствата това е била първата постановка на Пламен Карталов в Софийската опера.

В ролите на Неда в премиерните спектакли участват Станислава Момекова, Мила Михова и Марина Шахдинарова - певица от арменско-грузински произход, която е пяла в същата постановка в италианските театри. Като Сантуца публиката ще чуе Габриела Георгиева, Гергана Русекова и Лилия Кехайова.

Диригент на премиерните спектакли е добре познатият на публиката в операта италианец Франческо Роза.