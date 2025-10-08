Метъл, блус, джаз и прогресив рок с Opeth в “Асикс Арена”

Великаните на прогресив рока от Швеция Opeth ще свирят в петък в зала “Асикс Арена” (зала “Фестивална”) в София. Те са на европейско турне в подкрепа на последния им албум The Last Will and Testament от 2024 г., с който спечелиха шведското “Грами”. Повечето от датите за концертите са напълно разпродадени.

Opeth са една от основните скандинавски детметъл групи през 90-те, но оттогава музиката им еволюира. Днес уникалният им стил включва тежки китари, но и елементи от фънк, блус, любимия им рок от 70-те и много други влияния. Парчетата са дълги, композициите - сложни, но оставят особено впечатление, особено на живо.

Лидерът, вокалист и китарист на Opeth Микаел Окерфелд е един от признатите гении на тежката музика в скандинавските страни, с милиони фенове по света. Специално за българската публика обръщение направи вторият китарист на бандата Фредрик Окесон.

В петък вратите на залата отварят в 19 ч. Час по-късно на сцената излизат сънародниците на Opeth - Paatos. Изпълнението на хедлайнерите започва в 21,15 ч. Деца до 10 г. влизат на концерта безплатно, съобщават организаторите от Blue Hills Events.

