Доли Партън: Още не съм умряла (Видео)

Кънтри легендата Доли Партън се появи публично след слуховете за влошено здраве и призива на сестра й Фрида към феновете да се "молят" за Доли.

„Знам, че напоследък всички мислят, че съм по-болна, отколкото съм в действителност", каза Партън във видео, публикувано в социалните мрежи в сряда, с надпис: „Още не съм умряла!"

„Изглеждам ли ви болна?", каза Партън във видеото. „Работя усилено тук!"

Партън отбеляза, че е заснела видеото на 8 октомври между работата си по реклами. Тя заяви, че иска да „успокои всички, които изглеждат наистина загрижени". 79-годишната певица увери феновете си, че е добре, но каза, че има „някои проблеми", с които трябва да се справи, и че преминава „няколко лечения".

Певицата сподели, че след като съпругът й, Карл Дийн, почина по-рано тази година, тя „не се е грижила за себе си" и „е пропуснала много неща, за които е трябвало да се погрижи".

"Когато най-накрая си обърнах внимание, трябваше да отменя някои събития", поясни тя.

Няколко дни преди въпросното видео сестрата на певицата Фрида призова в социалните мрежи всички фенове на Доли да се молят за нея, защото "напоследък тя не се чувства добре". На следващия ден мениджърите на кънтри легендата обясниха, че Фрида е преувеличила, а тя се извини, че не е искала да плаши никого.

"Искам да знаете, че не умирам. Още не съм готова да умра. Не мисля, че Бог е приключил с мен, а аз не съм свършила работата си", каза още Доли във видеото.