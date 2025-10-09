ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

83 нарушения на закона за еврото установи само за ...

Феновете на Ариана Гранде се притесняват, че е прекалено слаба

Ариана Гранде СНИМКА: Инстаграм/arianagrande

Ариана Гранде спечели желаната награда за видео на годината за песента си "Brighter Days Ahead" на наградите MTV, но вниманието на феновете и медиите беше насочено към тревожно слабото ѝ телосложение.

Според RadarOnline 32-годишната певица, която от известно време изглежда притеснително слаба, е отслабнала до едва 37 килограма - значително под здравословното тегло за ръста ѝ от 160 см. "Тя е загубила много килограми през последните месеци", споделя източник. "Ключиците ѝ стърчат, китките ѝ са толкова тънки, а ръцете ѝ са почти като на скелет."

Източникът допълва: "Нараства страхът, че тя страда от телесна дисморфия".

Въпреки това самата Гранде изглежда доволна от външния си вид. "Тя изглежда е обзета от странната идея, че изключително слабото ѝ тяло я прави по-привлекателна. Хората около нея са загрижени, но това е деликатна тема, която трябва внимателно да се повдигне", пише дир.бг.

Личният лекар на певицата, коментира: "С тегло от 37 килограма и височина около 160 см., тя е в сериозен калориен дефицит, което я излага на висок риск от здравословни проблеми." Той потвърждава, че телесната дисморфия може да бъде причината за външния ѝ вид и може да доведе до отказ от храна, с последващи здравословни усложнения.

Ариана Гранде СНИМКА: Инстаграм/arianagrande

