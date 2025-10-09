Кейт Мидълтън: Дигиталните устройства водят до епидемия от отчуждение

Британската принцеса на Уелс, Кейт Мидълтън, предупреди, че смартфоните и другите дигитални устройства играят ключова роля в „епидемията от отчуждение“, която застрашава развитието на младите хора, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

„Докато дигиталните устройства обещават да ни свързват, те всъщност правят точно обратното“, пише съпругата на принц Уилям в есе, съвместно с професор Робърт Уолдингър от Медицинското училище на Харвард.

Кейт Мидълтън, майка на три деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.) – отбелязва, че предизвикателството е „особено остро“ за бебетата и малките деца, родени в свят, потопен в цифрови технологии. В интервю с актьора Юджийн Леви за неговото пътешественическо предаване, излъчено миналата седмица, принц Уилям добавя, че на никое от децата им не е позволено да използва телефон.

„Ние отглеждаме поколение, което може би е „по-свързано“ от всяко друго в историята, но в същото време е по-изолирано, по-самотно и по-малко подготвено да изгражда топли и значими отношения – основата на здравословния живот според изследванията“, пише Кейт Мидълтън.

Тя цитира проучването на Харвард за развитието на пълнолетни – най-продължителното изследване в света по този въпрос – което показва, че най-добрият индикатор за щастлив и здравословен живот е броят и качеството на индивидуалните връзки с другите.

„Бебета и деца, отгледани с внимание и любов, развиват по-добре социални и емоционални умения, които им позволяват като възрастни да изграждат любящи партньорства, семейства и общности. Това е най-ценният дар, който можем да оставим на децата си“, добавя принцесата.