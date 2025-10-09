Виктория Бекъм: Страдах от хранително разстройство и станах много добра в лъжите

Виктория Бекъм за първи път открито разкрива, че в миналото е страдала от хранително разстройство и неразположение, което я е направило "много добра в лъжите".

В новия си документален филм в платформата Netflix, дизайнерката признава, че като млада не е приемала външния си вид и често е прибягвала до крайно нездравословни начини за контрол върху килограмите си.

"Започнах да се съмнявам в себе си, да не се харесвам. Позволих на тези мисли да ми повлияят дотолкова, че не исках да се гледам в огледалото", споделя Виктория. "Станах изключително самокритична, изгубих контрол над тялото си и развих хранително разстройство. А когато страдате от това, се превръщате в най-добрите лъжци."

Бекъм, която доби световна популярност през 90-те години като част от Spice Girls, си спомня и един от най-унизителните моменти в кариерата си, когато няколко месеца след раждането на първородния си син е била принудена в ефир да се претегли, за да видят зрителите колко е отслабнала. "Бях на 25. Можете да си представите колко наранена се почувствах", казва тя, цитира life.dir.bg

Във филма дизайнерката се връща и към ученическите си години. Описва себе си като "добра ученичка", печелила награди и конкурси. "Не бях най-добрата танцьорка, но умеех да пея. Не изглеждах като останалите момичета и често бях обект на критики за външния си вид", разказва Виктория. Тя признава, че като дете е имала "наднормено тегло", което е било повод за подигравки. "Само защото не изглеждах така, както другите очакваха, се държаха зле с мен", споделя.

Иначе документалният филм проследява подготовката за модното й ревю в рамките на Седмицата на модата в Париж, което е най-значимото събитие в кариерата й досега. В него Бекъм разказва, че съпругът й Дейвид е бил човекът, който я е насърчил да се посвети на модата, въпреки трудното начало. "Този бизнес означава всичко за мен, но в началото плачех всеки ден, преди да отида на работа", признава тя.

Самият Дейвид също споделя спомени от началото на връзката им: "Когато се запознахме Виктория беше много по-богата от мен, дори тя купи първата ни къща, наречена по-късно Бекъмгамския дворец. Тогава беше усмихната и уверена, но с времето тази светлина започна да изчезва."

51-годишната дизайнерка признава, че именно съпругът й е причината рядко да показва емоции на публични събития. "Истината е, че когато минаваме по червения килим, Дейвид винаги застава от моя добър профил за снимки. Затова спрях да се усмихвам", казва тя с усмивка макар че по думите й натискът и непрестанните критики също са допринесли. "Отказах да се усмихвам като цяло. Бях изгубена, а хората ме смятаха за надменна. Това ме нараняваше още повече."

Днес обаче Виктория казва, че е намерила вътрешен мир: "Вече се приемам такава, каквато съм."