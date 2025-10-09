ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватският премиер: Продажба на дял от Адриатичес...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21467337 www.24chasa.bg

Спасяват "Къщата с ягодите" в София след години перипетии

2296
Къщата с ягодите в София. Снимка: Фейсбук

"С голямо задоволство съобщавам, че след години перипетии, сагата с "Къщата с ягодите" е към своя щастлив финал. Днес Министерство на културата съгласува визата за проектиране на обекта. Това решение ни води стъпка напред към запазването на знаковата старина в автентичен вид". 

Това обяви зам.-министърът на културата Тодор Чобанов, след като министерството съгласува визата за проектиране на обекта в центъра на София, която предвижда той да е със статут на недвижима културна ценност с категория "местно значение".

Къщата с ягодите в София. Снимка: Фейсбук
Копие от решението. Снимка: Фейсбук/Тодор Чобанов
Къщата с ягодите в София. Снимка: Фейсбук
Копие от решението. Снимка: Фейсбук/Тодор Чобанов
Къщата с ягодите в София. Снимка: Фейсбук
Копие от решението. Снимка: Фейсбук/Тодор Чобанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)