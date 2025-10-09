Спасяват "Къщата с ягодите" в София след години перипетии

"С голямо задоволство съобщавам, че след години перипетии, сагата с "Къщата с ягодите" е към своя щастлив финал. Днес Министерство на културата съгласува визата за проектиране на обекта. Това решение ни води стъпка напред към запазването на знаковата старина в автентичен вид".

Това обяви зам.-министърът на културата Тодор Чобанов, след като министерството съгласува визата за проектиране на обекта в центъра на София, която предвижда той да е със статут на недвижима културна ценност с категория "местно значение".