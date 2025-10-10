ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Геро режисира за първи път и играе в история за най-важния жест - прошката!

Геро във фотосесия за спектакъла СНИМКА: ГЕРГАНА ЗМИЙЧАРОВА

След десетки роли на сцената актьорът Герасим Георгиев-Геро за първи път застава и от другата страна - да режисира.

Спектакълът “Оставам за малко” е първата му “рожба” като режисьор, а зрителите ще го видят на 19 ноември в софийския театър “Артвент”. Той обаче не е сам в това начинание, а с Димитър Живков.

Освен да режисира, Геро ще играе в спектакъла заедно със Стефания Колева, Катя Иванова и Александър Григоров. Историята разказва за жена, която се завръща у дома след тригодишно отсъствие, а мъжът ѝ се опитва да запази спокойствието и реда. С много хумор героите попадат в различни ситуации, а накрая разбират, че прошката е най-важният жест помежду им.

Стефания Колева във фотосесия за спектакъла СНИМКА: ГЕРГАНА ЗМИЙЧАРОВА
Стефания Колева във фотосесия за спектакъла СНИМКА: ГЕРГАНА ЗМИЙЧАРОВА

Пиесата е по текст на Александър Чобанов и Лило Петров - внука на Димитър Димов. Автор на сценографията и костюмите е Мира Каланова, а музиката е дело на Павел Терзийски. 

Геро във фотосесия за спектакъла СНИМКА: ГЕРГАНА ЗМИЙЧАРОВА
Стефания Колева във фотосесия за спектакъла СНИМКА: ГЕРГАНА ЗМИЙЧАРОВА

