Подкаст: Хокеистът Юлиан Вергов, за когото хубавите неща в живота се случат ей така

Цветана Манева ни учеше да мислим, не просто да играем, казва актьорът

В първи клас Юлиан Вергов започва с хокея случайно - докато е на гости с родителите си при приятели, там се оказва и треньорът Валентин Калев. Той го взема в отбора и така 7 години момчето тренира.

“Не е било неистово желание. Когато се върна назад, а и сега често, нещата се случват някак просто ей така”, разказва актьорът в подкаста “24 часа от живота”.

През 2001 г. завършва в класа на проф. Цветана Манева. Още тогава го впечатлява нейният начин на работа. След всеки етюд или опит тя не казвала “Това не е така” или “Това е грешно”, а задавала въпроси и провокирала студентите сами да осъзнаят къде са сбъркали.

“Диалогът и начинът на мислене са нещото, което е много важно за мен и до днес”, казва актьорът.

Последната постановка, в която Вергов участва с актьора Петър Антонов, е по текст на Яна Борисова и се казва “Наполетано”.

“Няма нещо, което да не съм чел от нея като драматургия, но “Наполетано” е много по-различна, по-дълбока. Не че другите са плитки, но тази е особено дълбока по един много лек начин. Това, което няма в нито една друга пиеса, е жаждата за живот и да се празнува този живот. Това ме привлече. Разбира се, има любов, приятелство, различен поглед към света. Най-вече от едни отхвърлени от обществото хора”, разказва Вергов. Пиесата е за двама клошари, оказали се на улицата по независещи от тях причини.

Доста често се вслушва в критиката, защото, когато човек гледа отстрани, вижда неща, които актьорите не забелязват. “От критиката, каквато и да е тя, можеш да вземеш много”, признава Вергов, но иначе обидите и подмятанията не са нещо, което го впечатлява.

Обича да ходи пеша из София и да наблюдава, като любимите му места са театрите и Националната библиотека. А и често влиза в сгради, които му носят друго усещане. “Страшно ми е интересно как се развива моят любим град. Има толкова нови и възхитителни неща, не мога да разбера защо се гледа само лошото.”

Посланието на Юлиан Вергов в книгата на подкаста

