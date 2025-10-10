Да вдигне храм на свети Киприян Търновски, е мечтата на дядо Григорий

Днес своя 75-и рожден ден празнува Великотърновският митрополит Григорий. Повече от четвърт век той е начело на епархията. Ерудит и застъпник за каузите на църквата, той със здрава ръка управлява храмове и манастири, но и гради на ползу роду светски колеж и архиерейска библиотека.

Владиката усърдно преследва мечтите си да вдигне църква на св. Киприян Търновски в старата столица, който просветил народите на Изтока. “Нека да се знае - св. Киприян не е руснак, той е племенник на св. Евтимий Търновски, просветител, работил изцяло за България”, казва дядо Григорий и дори му е поставил паметник срещу митрополията.

На многая лета и Бог да го подкрепя в делата му!