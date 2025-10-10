Честит рожден ден на Данка Василева!

Всеки репортер знае, че има две неща, които много дразнят Данка Василева, директор на “24 часа онлайн” - грешки в информация и пандемия, която спира круизните кораби. С целия опит на свободната преса Данка превърна 24chasa.bg в най-големия онлайн новинарски портал на български език. И всеки ден доказва, че добрата журналистика не зависи от носителя, а от хората, които я правят. През изминалата година Данка издаде и книга за тайната си страст - круизите. А ние ѝ пожелаваме още стотици дълги и интересни пътешествия и поне три тома с пътеписи.

Наздраве, Дани! Честита да си!