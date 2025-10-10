ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Есенно, но приятно, през почивните дни – до 22 гра...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21467982 www.24chasa.bg

Честит рожден ден на Данка Василева!

1088
ДАНКА ВАСИЛЕВА

Всеки репортер знае, че има две неща, които много дразнят Данка Василева, директор на “24 часа онлайн” - грешки в информация и пандемия, която спира круизните кораби. С целия опит на свободната преса Данка превърна 24chasa.bg в най-големия онлайн новинарски портал на български език. И всеки ден доказва, че добрата журналистика не зависи от носителя, а от хората, които я правят. През изминалата година Данка издаде и книга за тайната си страст - круизите. А ние ѝ пожелаваме още стотици дълги и интересни пътешествия и поне три тома с пътеписи.

Наздраве, Дани! Честита да си!

ДАНКА ВАСИЛЕВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)