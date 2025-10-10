Володя Стоянов пее за 113 години от освобождението на Гоце Делчев

С концерт на Володя Стоянов и оркестъра „Щуро маке“, със специалното участие на Бояна Карпатова, започват днес културните събития по повод 113 години от освобождението на Гоце Делчев от османско владичество, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Концертът ще се състои в градския парк и ще даде началото на поредица прояви, посветени на празника на града, съобщава БТА.

Програмата за честванията ще продължи до 17 октомври. На 11 октомври, в изложбената зала на Дома на културата, концерт ще изнесе Хорът на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ от София. На 13 октомври в Общинския исторически музей ще бъде открита изложбата „Велики дни – сломени дни. Балканските войни (1912–1913 г.)“.

В дните до празника са предвидени и прожекция на филма „Още ли бродиш, Делчев войвода“ на 15 октомври в кино „Парадизо“ и представяне на детските книги „Подарък за мама“ и „Гатанки сладкодумни за дечица умни“ на писателя Иван Мишев – на 16 октомври в Дома на културата.

Кулминацията на празничните прояви ще бъде на 17 октомври – Денят на Гоце Делчев. От 11 ч ще бъдат поднесени венци и цветя на паметника на Гоце Делчев в село Попови ливади, а от 12 ч – на паметниците на Пейо Яворов, Стоян Мълчанков и генерал Константин Жостов в градския парк. Следобед ще се състоят възпоменателни церемонии пред паметниците на генерал Стилян Ковачев и Христо Ботев, както и пред мемориалните плочи на бележити личности. От 17 ч в храма „Св.св. Кирил и Методий“ ще бъде отслужена заупокойна молитва и благодарствен молебен от Неврокопския митрополит Серафим, а вечерта ще завърши с тържествено поднасяне на венци на паметника на Гоце Делчев и концерт-спектакъл „Между девет планини“ на ансамбъл „Пирин“.

Празникът на град Гоце Делчев се чества с решение на Общинския съвет от 1992 г., показва информация на отдел "Справочна" на БТА. Той е годишнина от освобождението (1912) на Гоце Делчев от османско иго по време на Балканската война (1912-1913). Празникът се отбелязва по стар стил.

По време на сраженията от 5 до 18 октомври 1912 г. Родопският отряд разбива османските войски и освобождава гр. Неврокоп (дн. Гоце Делчев). Сведенията за освобождението на града са противоречиви, като се споменават датите 17, 18 и 19 октомври. Всяка година с решение на Общинския съвет се определя датата, на която ще бъде отбелязан празникът на града. През настоящата година той ще бъде отбелязан с различни прояви от 10 до 17 октомври, като кулминацията на честванията е на 17 октомври.