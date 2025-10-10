Изложба за 100-годишнината от рождението на Парцалев на фестивал в Ловеч

Изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на Георги Парцалев, е част от фестивала „Младите в театъра“ в Ловеч, който започна на 7 октомври и ще продължи до 13 октомври. Експозицията „Дон Кихот на своето време“ е подредена пред Драматичен театър „Борис Луканов“.

В изложбата са представени снимки, отзиви, рецензии и интервюта от архивите на Съюза на артистите в България, Сатиричния театър „Алеко Константинов“, Държавна агенция „Архиви“ и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Експозицията е част от съпътстващата програма на фестивала, чието 14-о издание тази година включва шест спектакъла на млади режисьори и актьори от цялата страна.

„Целта на фестивала е младите творци да изразят своите представи за живота, чувствата и мислите си. Той е създаден още през 1985 г. като платформа за старта на много млади режисьори. В основната програма тази година са включени шест спектакъла, два от които – детски, а съпътстващата програма също е много силна“, каза за БТА Кристиана Бояджиева, режисьор в Драматичен театър „Борис Луканов“.

Съпътстващите събития включват не само изложбата за Георги Парцалев, но и музикални вечери на млади изпълнители. На 13 октомври в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ ще бъде представена книгата „Катя Паскалева. Тишина от думи“ на Георги Тошев. Същата вечер на камерната сцена на театъра ще се проведе уъркшоп с ловешката трупа под формата на открита репетиция за зрители.

„За да имат върху какво да стъпят, младите творци трябва да се поучат от опита на големите имена и своите предшественици. В този контекст са и изложбата за Георги Парцалев, и представянето на книгата за Катя Паскалева. Техният живот и творчество дават възможност да търсим паралели със съвремието и да интегрираме онова, което ни докосва, в днешната действителност“, допълни Бояджиева.

По думите ѝ обнадеждаващо е, че младите театрали, които прохождат с първите си режисьорски проекти, са вдъхновени хора с морални ценности и ясно усещане за добро и зло. „Това е надежда, че театърът ще продължи да бъде посредник между изкуството и публиката и ще възпитава у нас онези ценности, които са ключови за правилното общуване в обществото“, подчерта тя.

Следващият спектакъл от програмата е утре, когато Народният театър „Иван Вазов“ ще представи „Нечовек“ с режисьор Любомир Колаксъзов.

Фестивалът „Младите в театъра“ се организира от Драматичен театър – Ловеч, с финансовата подкрепа на Министерството на културата.