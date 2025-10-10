Вечен огън е горял в олтара на храма на Слънцето, разкрит на Перперикон (Видео, снимки)

Вечен огън е горял в олтара в центъра на римския храм на Слънцето, разкрит преди дни от екипа на археолога проф. Николай Овчаров в южния квартал на Перперикон. Култовата сграда е от 3-4 век и представлява два концентрични кръга. Диаметърът на външния е около 14 метра, а на вътрешния - 8.

Олтарът, където е горял вечния огън.

"Първоначално смятахме, че сме попаднали на голям мавзолей, в който е бил погребан знатен обитател на Перперикон, защото през последните години в района разкрихме 9 подобни кръгли постройки. Изненадата дойде с вътрешния кръг, който е изключително добре запазен. В центъра му разкрихме огнище, което всъщност е било олтар, горял постоянно огън, а в него са изгаряни благовонни смоли", твърди проф. Николай Овчаров. Той допълни, че с колегите му са се натъкнали около храма на ями с пепел, която вероятно е била изземвана от олтара.

Вътрешния кръг на храма е добре запазен. Храмът е бил с арки, от които са запазени каменни блокове с дъговидни изсичания. Бил е покрит с керамични керемиди. Археолози са разкрили и добре оформения вход към храма. Предполага се, че към него е водела колонада, но частта, където се е помещавала тя ще бъде разкрита при разкопки през следващите години.

Вероятно храмът е бил посветен на Слънцето, повлиян от култа към Непобедимото слънце, въведен в държавата от император Аврелиан през 275 година, твърди проф. Николай Овчаров. "Вероятно храмът е бил посветен на Слънцето, повлиян от култа към Непобедимото слънце, въведен в държавата от император Аврелиан през 275 година. От него са били повлияни и първите християнски императори, изобразявани на монетите си с лъчисти корони, символизиращи Небесното светило", каза проф. Овчаров. Според него в случая култът към слънцето е продължил традицията на древното светилище на тракийския Дионис, което беше разкрито в района преди години.

Археолози са се натъкнали на монети, които показвали, че новооткритата култова сграда е била запазена и след приемането на християнството, но вече като жилищна или обществена постройка.

"Разкритите на Перперикон мавзолеи край пътя, водещ към Акропола, като конструкция и идея са типично италийски традиции, развити особено в 3-4 век в Рим, Аквилея и Рамена. Тук има доста интересна тенденция в тракийска среда да се инфрилтрират гробни възпоменателни комплекси, които са по-характерни за Рим и италийските земи, отколкото за Изтока", смята доц. Здравко Димитров, който е най-добрия български археолог за римския период и консултант за него при разкопките на Перперикон.