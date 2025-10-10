Кристиано Роналдо се страхува да не оплешивее. Футболната звезда е отворила уелнес клиника в Рияд, за да помогне на саудитските мъже, които са в напреднала възраст, да запазят прическата си. Кристиано играе в местния "Ал Насър", където изкарва по 300 паунда на минута.

"Ако ме видите без коса, няма да съм същият човек", каза той пред Loud FM. "По-добре е да правиш нещата с коса. Определено мисля така. Не сте ли съгласни с мен? Аз го предпочитам. Но много хора не се интересуват дали имат коса или не. Вярвам, че с коса изглеждат по-добре, но това е само моето мнение."

"Хората, които идват в клиниката, са малко срамежливи. Защото преди пет години това беше като стигма. Но сега е различно. Хората вече гледат с други очи. Виждат, че е все едно да отидеш на зъболекар, за да си направиш преглед. Мисля, че трябва да си уверен, с коса или без коса. Но с коса е по-добре, според мен. Чувстваш се по-комфортно със себе си. Мисля, че това е най-важното нещо. Мисля, че е важен разговор. Увереността не идва отвън, тя винаги идва отвътре, но винаги е хубаво да изглеждаш добре и отвън. Така че за мен, както ви казвам, здравето е основният ключ."

"По-доброто здраве води до дълголетие, според мен. Така че моят фокус е да бъда част от големите компании за здраве. Имам и други компании, свързани със здравето, които не са за коса. Така че се радвам, че сме тук, за да помогнем за самочувствието на хората.", казва Кристиано, цитирано от life.dir.bg

Наскоро Роналдо официално бе обявен за милиардер.

Твърди се, че състоянието му се оценява на 1,04 милиарда паунда, след като финансови експерти направиха задълбочен анализ на приходите от кариерата му, инвестициите и рекламните му договори бяха коригирани спрямо преобладаващите данъчни ставки и пазарното представяне.

Те съобщават, че астрономическите пари на Роналдо в Саудитска Арабия са го "катапултирали на върха на класацията за най-високоплатените спортисти".

Той е първият футболист в новия индекс на милиардерите на Bloomberg и отбелязват, че богатството му сега значително надвишава това на дългогодишния му съперник Лео Меси, след като аржентинецът реши да се премести в САЩ.

Роналдо има доживотен договор с Nike, който се оценява на обща стойност 745 милиона паунда - най-голямото му споразумение с която и да е компания. Има партньорства с Tag Heur, Armani, PokerStars, Samsung, Unilever, Louis Vuitton и много други.

В момента той строи изключителен, разкошен комплекс в родината си на стойност 28 милиона паунда, и често е сниман да носи най-скъпите бижута и часовници в света, включително Franck Muller Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon - на стойност 1,13 милиона паунда.