Ники Илиев кани световноизвестна звезда в новия си филм

Волкер Брух, световноизвестният немски актьор, популярен с участието си във филмите "Берлински Вавилон", "Надпревара за слава", "Момичето в паяжината" е поканен лично от режисьора и актьор Ники Илиев да участва в неговия сериал "Ахимса" по романа на Иван Комита, представен преди няколко дни в НДК.

Иван Комита Снимка: фейсбук

"Сериалът се планира да е шест епизода, сценарист е Владислав Тинчев, а продуценти - Илияна Лазарова и Габриел Георгиев. Проектът е входиран в НФЦ и екипът ни очаква и се надява на одобрение, за да може да бъде получено нужното финансиране, необходимо за реализирането на екранизацията", съобщи Ники Илиев.

Голям фен на творчеството на Иван Комита е Ники Кънчев, който сподели, че писателят е от смелите хора, които "пускат въображението си като изпращат героите на пътешествие отвъд границите на човешките възможности".

На представянето на книгата бе и представител на посолството на Индия в лицето на г-жа Сони Дахия - втори секретар и началник на канцеларията на посолството в България с посланик Негово Превъзходителство г-н Арун Кумар Саху.

Сред специалните гости на Иван бяха още: "Мис България 2010" - Ромина Тасевска, Вера Захариева - председател на Българска федерация по йога; Тихомир Тодоров - консултантът, отговорен за екшън сцените с оръжия, който е бивш служител на НСО като охрана на президента Георги Първанов, настоящ инструктор по стрелба и световен шампион по Шотокан карате-до; адв. Петя Мургова; художничката Калина Ханджиева; д-р Снежана Атанасова, председател на "Българска асоциация на естетичните дерматолози"; дизайнерката Христина Ангелова; художникът Стефан Божков; DJ ДИМО БГ; Велина Узунова; Биляна Бързакова; Паолина Петракиева, както и много журналисти, колеги и приятели на автора.

"Ахимса" преплита два увлекателни и противоположни жанра: трилър и мистика, екшън и духовност. Лентата ще понесе зрителите на вълнуващо пътешествие в света на разузнаването, международната престъпност и тероризма, в които се редуват и преплитат екшън сцени, психология, дрога, духовни търсения и йога, истории за приказни храмове и ашрами, живописни кътчета в Хималаите и чудати мъдреци със свръхестествени способности.

Главният герой, в който ще се въплъти немския актьор Брух е Джон Хасъмски, който е български емигрант, един от специалните служители на ЦРУ. Той попада в епицентъра на измами, престрелки, убийства, атентати, за които се опитват да го натопят. Но кой? Защо? Агентът се превръща в беглец от закона и трябва да реши - да се предаде или да се укрие и разплете случая. Трудното му детство в България, първите години като емигрант и оперативната работа в ЦРУ са го научили да не се отказва и да се бори до последно. Пътят му ще криволичи покрай свещената река Ганг, ще минава през живописни кътчета в Хималаите, ще се отклонява през ашрами и храмове, ще го среща с необичайни герои с необикновени умения. Мит ли са свръхестествените способности и крие ли човекът заключени в себе си сили - главният герой ще се опита да намери отговорите на тези въпроси, потапяйки се в тайните на Изтока.