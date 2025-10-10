Пускат филма за Мелания Тръмп, режисиран от обвинен в сексуално насилие

Документалният филм за първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп, който се фокусира върху нейния живот, ще има премиера на големия екран на 30 януари 2026 г., потвърди Amazon MGM вчера.

Заглавието на филма е "Мелания". Той е продуциран от самата нея, а режисьор е скандално известният Брет Ратнър, срещу когото има обвинения в сексуално насилие още от началото на движението "Аз също" през 2017 г.

В изявление на студиото в социалните мрежи се казва, че кадрите показват "безпрецедентен достъп до 20-те дни" преди Доналд Тръмп да встъпи в длъжност през 2025 г. – "през очите на самата новоизбрана първа дама", пише БНР.

Филмът излиза, след като тя публикува първите си мемоари в края на миналата година и по този начин се опитва да открехне вратата към личния си живот и да се приближи повече до обикновения американски избирател.