Георги Господинов поздрави носителя на Нобел за литература: Дзен будист на езика

Българи с шперц спасили унгарския писател Ласло Краснахоркай

Носителят на престижната награда "Букър", писателят Георги Господинов поздрави във фейсбук профила си Ласло Краснахоркай, спечелил Нобеловата награда за литература за 2025 г.

"Поздравления за Ласло Краснахоркай, с когото миналата година бяхме финалисти за наградата на Стокхолм. Вглъбен и дълбок писател, дзен будист на езика. Когато се видяхме за първи път случайно преди десетина години на задния изход на Ню Йоркската библиотека, бяхме колеги в различни години там, той разказа една негова среща с българи, които го спасили, отваряйки със собствен шперц колата, в която бил заключен. (Той от благодарност им поискал адреса да им прати някакви подаръци, но те уклончиво отклонили молбата, та не са били съвсем невинни, разбира се, с този шперц и опитност.) После се смяхме на близостта на две заглавия, "Меланхолия на съпротивата" и "Физика на тъгата".

Българските издатели има да наваксват с книгите му", написа най-превежданият наш съвременен автор.