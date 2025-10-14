Новият Велик Херцог на Люксембург е ренесансова личност - музикант и певец, но и политолог и философ, който говори 4 езика

Гийом V стана най-младият монарх в Европа след абдикирането на баща си

Вълната на абдикациите в Европа в опит за подмладяване и модернизиране на съвременните монархии застигна и единственото Велико херцогство в света - Люксембург.

След кралиците на Нидерландия и Дания и кралете на Белгия и Испания ето че и Великият херцог на Люксембург Анри отстъпи трона на най-големия си син Гийом. Решението на управлявалия 25 г. владетел бе взето отдавна и бе официално обявено на рождения му ден през юни миналата година. На церемония на 3 октомври той очаквано се оттегли, за да отстъпи място на 43-годишния си наследник. Така съдбата на една от най-малките, но и най-проспериращите и богати държави премина в ръцете на най-младия за момента монарх в Европа. Неговият

5-годишен син Шарл пък се превърна в най-малкия престолонаследник в света

След абдикирането на баща си Гийом V се закле като седмия поред Велик херцог.

Независимо от стреса около промяната, новият владетел на Люксембург твърди, че вижда значителни предимства в младостта си. “Приемам това като шанс, защото се намирам между различни поколения. Живея в свят на социални мрежи и изкуствен интелект, които са част от всекидневието ни, така че ще мога да чувам младите и да разбирам какви точно са техните тревоги”, заяви той в едно от първите си тв интервюта.

“Бих искал да съм Велик херцог, който обединява. Тук, в Люксембург, ние имаме много богата общност, съставена от чужденци и местни. Бих искал да създавам мостове. Мостове между поколенията, между традиция и модерност. Мисля, че монархията има тази роля - да обединява”, добави още Гийом, чието пълно име е Гийом Жан Жозеф Мари.

Най-големият от синовете на Великия херцог Анри се е готвил цял живот един ден да застане начело на малката монархия с население от 700 000 души. “Отдавна знам, че този момент ще настъпи. Но когато дойде, това е нещо съвсем различно и съм малко нервен”, обяснява той.

Роден е на 11 ноември 1981 г. и има още 3-ма по-малки братя и една сестра. Майка му - Великата херцогиня Мария Терезa, е родена в Куба, а

дядо ѝ е притежавал най-могъщата кубинска банка

преди революцията. Когато Фидел Кастро идва на власт, цялото имущество на семейството е отнето и то емигрира в Ню Йорк. Младата жена учи политически науки в Женева, където среща бъдещия си съпруг и малко по-късно той я въвежда в света на хората със синя кръв.

Най-големият им син първоначално учи в Люксембург, но скоро е изпратен в пансион в Швейцария, на брега на Женевското езеро, където дели чиновете с наследниците на фамилиите Рокфелер и Ротшилд, както и с много връстници с кралско потекло. Наследил интересите на майка си към изкуството, Гийом проявява голямо влечение към музиката - свири на пиано и китара и е фронтмен на училищната рок банда. От дете пее и в хора на международната федерация “Пуери канторес” в Люксембург.

На 20 г. принцът се посвещава на друго свое задължение - започва военната си подготовка в Кралската военна академия “Сандхърст” във Великобритания, където са се обучавали на бойни стратегии и тактики почти всички съвременни монарси и техните наследници. След завършването става офицер в армията на страната си, а днес е полковник. Възкачването трона автоматично го превърна в генерал и главнокомандващ.

Подобно на много други аристократи, едва след това Гийом започва висшето си образование. Учи различни специалности в университети в Англия, Франция и Швейцария и днес е смятан за един от най-високообразованите монарси в Европа – с дипломи по политология и международни отношения, с обширни познания по философия, история, литература и антропология. Освен това говори свободно английски, френски, немски и испански. Твърди се, че е силно увлечен по новите технологии и изкуствения интелект, особено в сферата на финансите и банковото дело. Истинска ренесансова личност, новият Велик херцог подкрепя много и различни каузи – като се започне от люксембургския камерен оркестър и се стигне до федерацията по колоездене. Член е на борда на директорите, а в момента е председател на световната скаутска организация, като още на 16 години заминава за Непал, за да участва в проект за залесяване. Ръководи националната асоциация на жертвите на пътя и се увлича по спортове като плуване, волейбол и футбол. Преди женитбата си е работил известно време в Европейската комисия и постоянното представителство на Люксембург в ЕС.

“Всяка вечер, когато децата си легнат, ние се срещаме винаги на едно и също място. Говорим за всичко – за Люксембург, за децата, за тревогите си”, разкрива съпругата му, белгийската графиня Стефани дьо Лавоа. Двамата са семейство от 13 г. и имат двама синове - освен престолонаследника Шарл и 2-годишния Франсоа.

Впрочем по време на полагането на клетвата на баща му Шарл нито за момент не останал мирен и привлякъл всеобщо внимание. Той се смеел, прозявал, играел си с чантата на баба си Мария Тереза, развързвал си обувките и опитвал да качи краката си на стола. Мнозина го сравняват с доста палавия британски принц Луи, най-малкия син на принц Уилям и съпругата му Кейт.

Точно на 30-ия си рожден ден през 2011 г. Гийом обявява официално, че е във връзка със “скъпа госпожица”, но отказва да назове името ѝ и държи пресата в напрежение цяла година. Едва на 12 април 2012 г. признава, че сърцето му принадлежи на Стефани дьо Лавоа – потомка на една от най-старите белгийки аристократични фамилии, и че ще се ожени за нея.

Сватбата е грандиозна и продължава два дни.

“Странно ми е да виждам лицето си навсякъде”,

признава по онова време младоженецът. Но влюбената булка е на друго мнение: “Очарована съм да го виждам постоянно, дори когато не е до мен.” Графинята е облечена в рокля на Ели Сааб с 4-метров шлейф и носи тиарата на династията Лавоа с 300 диаманта. До този момент Гийом е единствен ерген сред европейските престолонаследници и е завидна партия.

“Като Велик херцог аз ще се изправя пред предизвикателствата, но без самият да бъда политически активен. Няма да имам политическа роля, но моята работа е да се обърна към хората и да ги изслушвам, за да разбера какви са техните страдания и проблеми. Само това може да доведе до голяма промяна”, изповядва още новият владетел на една от държавите - основателки на ЕС. В страната си той е много популярен именно заради своята достъпност, непосредственото общуване с поданиците и убеденост, че трябва да бъде тяхна опора.

“Баща ми и майка ми винаги са ми казвали: когато поемеш новите си функции, бъди верен на себе си. Мисля, че това е много добър съвет, който баща ми прилагаше. Да си автентичен”, признава най-младият монарх в Европа.