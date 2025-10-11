Пастелни тонове и деколтета диктуват Седмицата на модата в Париж

Над 100 марки представиха новите си колекции. На първите редове вече са и звездите от ТикТок и Инстаграм

След вихъра от дефилета в Ню Йорк, Лондон и Милано, където дизайнерите вече очертаха посоката на новия моден сезон, обръщаме поглед към Париж – вечната столица на стила и вдъхновението.

Градът пулсира от енергия и артистичен заряд. По улиците на “Маре”, авеню “Монтен”, около Лувъра и алеите на парк Тюйлери сноват редактори, стилисти, модели, актьори и инфлуенсъри, които превръщат всяко кафе, алея или ревю в сцена от филм. Седмицата на модата сега е смесица от холивудски чар, парижки шик и дигитална слава.

И разбира се, стрийт стайлът (уличната мода - б.а.) – вечният съпътстващ спектакъл на Париж. Улиците около “Пале Роял” и ”Трокадеро” са подвижна галерия на индивидуалността, където всяка визия разказва история. Миксът от текстури, принтове и цветове е безкраен: туид до латекс, сатен до деним, дантела до кожа.

Събитието официално приключи във вторник, 7 октомври, събирайки впечатляващите 111 бранда, които представиха своите колекции – от утвърдени модни къщи до нови имена. Париж отново доказа, че модата е много повече от машина за пари. Тя е културен феномен – отражение на времето, духа и мечтите му.

Днес тя вече не принадлежи само на дизайнерите, а е и за онези, които умеят да вдъхновяват. За да гарантират видимостта на своите марки и успеха си за предстоящия сезон, дизайнерите залагат на звездно и дигитално присъствие. Публиката се променя: първите редове не са запазени единствено за редактори, а и за инфлуенсъри, дигитални икони и звезди на ТикТок и Инстаграм. Парижката седмица на модата се случва едновременно на подиума и в интернет.

Но най-забележителното тази година са звездите от А-листата. Виждаме как

Парис Хилтън грее от първия ред

на Isabel Marant и как Фарел Уилямс в компанията на водещи модни журналисти и критици присъства на Comme des Garcons.

Дори по-малките модни къщи без ресурсите на големите конгломерати намират своя глас – чрез пърформанси, музикални елементи и артистични концепции. Като всеки сезон и сега дизайнерите се борят със зъби и нокти за вниманието на медиите и купувачите, защото в епоха, в която всичко е достъпно с едно плъзване на екрана,

вниманието се превръща в най-ценната валута

Но да се вгледаме в дизайнерите и техните колекции, които ще определят как ще изглежда модата през следващия сезон. Посоките са разнообразни – от вечния френски шик, през експериментите на младите визионери до най-смелите проявления на съвременната антимода. А пастелните нюанси като лавандула, пудра, мента и флуидните материи придават ефирност на силуетите, сякаш платовете се движат с лекотата на вятъра.

Интересни са дебютите на новите креативни директори, които внасят свеж въздух и нови идеи в големите модни къщи. Тези промени, естествено, раздвояват мненията – някои виждат в тях продължение и обновление на легендарни марки като Dior и Chanel, докато други не спират да се питат дали духът на старите брандове не се губи в търсене на модерност. Въпросът за идентичността на модните къщи никога не е бил по-актуален.

Chanel направи най-дългоочаквания дебют с първата колекция на Матийо Блази. Макар сенките от естетиката му, която добре познаваме от работата му за Bottega Veneta, да се усещаха ясно, дизайнерът направи опит да вдъхне живот на класическите кодове на Коко Шанел с младежка лекота. Туидът, ризите с високи яки, черно-бялата палитра и дори логото получиха нов прочит. Сред публиката бяха

звездите Никол Кидман, Тилда Суинтън, Марго Роби, Кендъл Дженър и Педро Паскал

При Dior Джонатан Андерсън – най-продуктивния дизайнер на нашето време след Карл Лагерфелд, показа първата си колекция за женската линия. Плисетата, преекспонираните форми и саката в стилистиката на XVII век подсказват, че марката продължава да владее баланса между романтика и модерност. Givenchy и Сара Бъртън залагат на чисти силуети и съвременна женственост, докато Yves Saint Laurent остават верни на духа на нощния Париж от 80-те с блясък, лъскави материи и асиметрични деколтета – съблазнителен, но премерен бунт срещу минимализма.

Loewe също отваря нова страница с американското дуо Джак Макколоу и Лазаро Ернандес, които внасят практичност и минимализъм, без да губят артистичния дух на марката. Колекцията е модерна, но достъпна – изчистени линии, контрастни цветови комбинации и усещане за практичен лукс.

А на ревюто на Balenciaga се случва най-коментираният момент на сезона –

Меган Маркъл се появи за първи път на дефиле

в Париж, облечена в кремав тоалет, за да подкрепи дебюта на Пиерпаоло Пичоли като креативен директор. Неговата трактовка на наследството на Кристобал Баленсиага обединява архитектурната строгост на къщата с романтичната чувствителност, позната от годините му във Valentino – всичко това, примесено с лека доза футуризъм и драматични силуети.

Сред независимите брандове Comme des Garcons остава вярна на себе си: модата като концепция, дрехата като скулптура. Този път легендарната японска дизайнерка Рей Кавакубо, трансформирала модата през 80-те, избра по-светла гама – розово, бежово, екрю. Обемните форми надхвърлят пространството, а залата се оказва твърде малка за мащаба на колекцията. При Noir Kei Ninomiya (една от подмарките на Comme – б.а.) викторианската естетиика среща футуризма.

Високите яки, воланите и металните акценти създават куклен свят с изненадваща сила и почти магическо усещане.

Също дело на японски дизайнер лейбълът CFCL внася лекота и поетичност.

Marie Adam Leanardt избира темата за пътуването. Подиумът е преобразен като летищен терминал, а дрехите – функционални, уверени, готови за реалния живот. Големи чанти, обемни палта и градски стил с намигване към Balenciaga на Демна очертават портрета на съвременната жена, която винаги е в движение.

Torisheju пък ни донася енергия и драма. Колекцията има етно и трайбъл мотиви, драпирани силуети и естествени материи, далеч от клишетата. А

появата на топмодела Наоми Кембъл

на подиума превърна дефилето в един от най-запомнящите се моменти от седмицата.

Ревюто на Agnes B. е като спомен от друго време. В готическата сграда с високи сводове тоалетите на 84-годишната дизайнерка дефилират в черно-бяла палитра с малки цветни акценти. Финалът с булка и младоженец бе романтична препратка към ревютата от 80-те и към идеята, че стилът може да бъде вечен.

Седмицата на модата пролет–лято 2026 е празник на креативността, експериментите и новата вълна визионери, които смело пренаписват границите между традиция и бъдеще. И когато последните гости напуснаха подиумите, а Париж отново се върна към своя ритъм на утринно кафе и вечерна романтика, градът си остана същият – магнетичен, мистериозен и непоклатим.