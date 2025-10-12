Хелън Мирън на 80 г. и Джейн Фонда на 87 г. се качиха на подиума

Легендарни холивудски актриси влязоха в ролята на модели в едно от ревютата в Седмицата на модата в Париж. И естествено, дефилето привлече огромно внимание. На подиума излязоха Анди Макдауъл, която е на 67 г., Джилиан Андерсън - 57 г., Джейн Фонда - 87 г., Хелън Мирън - 80 г., и изглеждаха ослепително за годините си. В ревюто се включиха и по-млади техни колежки като 50-годишната Ева Лонгория, на която трудно човек би ѝ дал повече от 30 г., АНДИ МАКДАУЪЛ СНИМКА: РОЙТЕРС

Алия Бхат и индийската актриса Айшвария Рай. През 1994 г. тя печели титлата “Мис Свят” и дълго време бе спрягана за една от най-красивите жени в света. Въпреки че е качила сега малко повече килограми, тя не е загубила чара си. В ревюто се включи и бившата топмоделка Хайди Клум, както и Кара Делевин, която все още продължава моделската си кариера. “Свобода, равенство, сестринство - ти си достойна” бе мотото на дефилето, организирано от L'Oreal. ДЖЕЙН ФОНДА СНИМКА: РОЙТЕРС

Популярните лица всъщност показваха прически и новости в цветовете в косите, но дефилираха и с облекла на много популярни марки като Balmain, Kenzo, Mugler, Koche, Elie Saab и т.н.