Меган Маркъл се появи в Париж на мястото, където загина принцеса Даяна

Няколко дни след изненадващата поява на Меган Маркъл на Седмицата на модата в Париж, източници, близки до нея и принц Хари, все още са смаяни.

Приятели на принца от Великобритания описват случилото се като „невероятно", докато хора от обкръжението на двойката в Калифорния го определят с по-цветни думи: „Това беше направо шокиращо!".

От гледна точка на Меган – а това е най-важното за нея – събитието беше успех. Vogue я включи в списъка на най-добре облечените личности на Седмицата на модата, а главната редакторка на списанието, легендарната Анна Уинтур – известна със своята сдържаност – я посрещна с целувка и топло отношение.

Освен това Меган беше прегърната от един от водещите дизайнери на съвременната мода – Пиерпаоло Пичоли, който представи първата си колекция за Balenciaga. Така херцогинята постигна двойна победа – признание от върха на модната индустрия.

Това признание несъмнено е още по-сладко за Меган, защото само дни преди това тя беше подигравана в социалните мрежи заради видео, в което използва щипки за сладко наопаки – поредният удар по имиджа ѝ на „домашна инфлуенсърка".

Макар да се опитва да се позиционира като елегантна „домашна богиня" в стил Марта Стюарт, нейният бранд As Ever все още не успява да привлече широк интерес, съобщи "Дейли Мейл".

Според наблюдатели, парижката визита може да е знак, че херцогинята обмисля нова посока – може би към света на високата мода. Но това влиза в противоречие с домашния имидж, който тя изгражда чрез бизнеса си.

Според близки до двойката, изборът на Париж като място за появата на Меган е предизвикал сериозно безпокойство. Особено като се има предвид, че само дни по-късно двамата се появиха в Ню Йорк, където получиха награда „Хуманитаристи на годината".

На червения килим те пристигнаха хванати за ръка, но въпреки усмивките Меган изглеждаше напрегната, а Хари – ядосан. По време на речта им за онлайн безопасността на децата, той изглеждаше особено намръщен, а тя неуверена.

В Париж Меган пристигна в събота, облечена в обемен бял тоалет от италианския дизайнер Пиерпаоло Пичоли. След ревюто тя публикува видео в инстаграм, заснето в лимузината ѝ, докато минава покрай Сена и мостовете „Александър III" и „Пон дьо л'Алма".

Точно в тунела при „Пон дьо л'Алма" през 1997 г. загива майката на Хари – принцеса Даяна.

Мнозина определиха жеста като безчувствен. Париж е град, който Хари дълги години отказва да посещава именно заради трагедията. Източник, близък до семейството, твърди: „Хари винаги казваше категорично „не" на Париж. Меган също обясняваше, че не може да отиде там заради „майката на Х"."

И въпреки това, изненадващо, тя се появи именно там.

Бивши приятели на двойката смятат, че това не е случайно: „Тя знае какво прави. Кара се из града, в който майка му загина. Това говори за нуждата ѝ от внимание."

В своята автобиография Spare (2023) принц Хари описва колко болезнено е било за него да премине през същия тунел през 2007 г., когато е бил на 23 години.

„Казвах си, че искам затваряне на тази страница, но не беше вярно. В този момент осъзнах – тя наистина си е отишла завинаги."

Говорител на Меган заяви пред списание People, че посещението ѝ в Париж било продиктувано единствено от „възхищението ѝ към Пичоли".

„Херцогинята е носила негови дизайни и преди, те работят заедно от години. Тя го подкрепи в новото му творческо начало в Balenciaga," гласи официалното изявление.

Но не всички вярват на това. Един от приближените до семейството споделя: „Хари сигурно е бил болен от тревога. Не мога да си обясня защо тя направи това."

На пътуването до Париж Меган беше придружена от своя близък приятел Маркъс Андерсън, гримьора Даниел Мартин и фризьора Бен Скервин.

Кралският експерт Ричард Фицвилямс нарече визитата ѝ и публикуваното видео „изключително безчувствени", добавяйки: „Не мога да си представя как е възможно да не се замисли за връзката на това място с трагичната смърт на принцеса Даяна."

Очаква се Меган да участва в конференцията Most Powerful Women на списание Fortune във Вашингтон. Според източници, не е ясно дали Хари ще я придружи.

„Те искат различни неща. Понякога отношенията им не вървят добре – изобщо не добре," споделя приятел на двойката.

Събитието отново представя Меган като „успешна жена предприемач", макар мнозина да се питат какво реално стои зад този имидж, след неуспешния старт на линията ѝ за сладка и вино.

Близък до нея казва: „Бизнесът с домашни продукти не върви. Новото ѝ вино няма да ѝ донесе милиони, защото Netflix държи голям дял от компанията."

Макар Меган да се представя като „женски лидер и основател", тя няма опит в търговията. В интервю за Bloomberg призна, че Netflix е единственият инвеститор в As Ever, въпреки че първоначално е планирала да търси финансиране самостоятелно.

„Netflix направи много убедително предложение," казва тя.

Херцогинята обяснява, че иска брандът ѝ „да носи радост" чрез продажбата на чай, сладка и вино, като планира разширяване към търговци като *Target*, *Bristol Farms* и *Williams Sonoma*.

Но според нейни познати "тя просто иска да забогатее, да стане милиардерка. Проблемът е, че не знае как."