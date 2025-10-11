ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доброволци събраха боклука от столичния кв. "Красно село" (Видео, галерия)

Доброволци събраха боклука от столичния кв. "Красно село" СНИМКА: Велислав Николов

Доброволци се организираха в съботния ден и помогнаха за събирането и извозването на боклука в столичния квартал "Красно село". 

Почистен беше районът около пазара, както и други улици в близост. 

Кварталът е един от засегнатите райони в столицата заедно с "Люлин", където от 5 октомври спря сметосъбирането заради изтичане на договора с фирмите. 

Кметът Васил Терзиев отказа да сключи договор с новия кандидат за почистването на районите, в които живеят 300 хиляди столичани, заради поисканата двойна цена. Старият чистач там бе фирма на Румен Гайтански-Вълка, а кандидатът с двойната оферта е консорциум с участие на фирма, свързвана медийно с Христофорос Аманатидис-Таки.

През изминалата седмица правосъдният министър Георги Георгиев мобилизира затворници с лек режим да помагат със сметосъбирането, а в кварталите вече имаше хора, които доброволно събираха и извозваха боклука. 

Снимка: Велислав Николов
Снимка: Велислав Николов

