Документалният "Ваклуш", който е с награда от Кан, за първи път и по БНТ

"Ваклуш" - документалният филм за мъдреца Ваклуш Толев, който има над 150 прожекции по света за двете години, откакто е създаден, ще има своята премиера и по БНТ. Обществената телевизия ще го излъчи на 15 октомври от 21 ч.

Това е дългоочаквана прожекция за българската публика, след като лентата спечели 18 международни награди от страни като Франция, Индия, Швейцария, САЩ, Венецуела и Филипините. Сред тях блести престижната „Златна светулка" в Кан за най-добър филм за социална справедливост.

Лентата на режисьора Николай Василев е посветена на живота и делото на духовния учител Ваклуш Толев. Тя е повече от биография, тъй като представя и философията му, наречена от него учение – път на мъдростта.

„Ваклуш" проследява съдбата на човек, преминал през изпитанията на политически затвор и преследване, за да изгради път, по който знанието и духовната сила се превръщат в освобождаваща реалност.

Големият интерес към филма става повод за създаването на виртуалната платформа „Аудитория 13" (auditoria13.com), реализирана по проект на Национален фонд „Култура". Това е виртуална лектория, посветена на Ваклуш Толев, където са публикувани реставрирани записи на неговите лекции – изнесени в университети и културни центрове в България. Името е вдъхновено от легендарната Аудитория 13 в Пловдивския университет, където Ваклуш Толев започва преподаването си по „История на религиите".

Проектът започва с 31 възстановени записа, но архивът надхвърля 3000 лекции, които постепенно ще бъдат публикувани.