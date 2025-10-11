След критики към Тошко Иво Сиромахов вече няма да води "Шоуто на Слави"

Благодарен съм за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно, написа Трифонов във фейсбук

Иво Сиромахов вече не е водещ в тв "Седем осми", съобщи самият той във фейсбук.

"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия „седем осми". Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена.

На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум.

Те другото си го имат."

Слизането му от тв екрана се случва само ден след като разкритикува отново във фейсбук Тошко Йорданов и предложението на ИТН за промяна в Наказателния кодекс. Предложените промени предвиждат 6 г. затвор за журналисти, които публикуват лична информация. След голямо обществено недоволство и след като управляващите се произнесоха против промените, от ИТН ги изтеглиха.

От поста така и не става ясно дали Сиромахов си тръгва по свое желание, или е свален от екрана.

Час по-късно обаче Слави Трифонов му благодари за всички години, в които са работили заедно, с пост в официалната си страница във фейсбук. Там написа:

"От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас. През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант. Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно."

Думите на Трифонов подсказват, че Сиромахов си е тръгнал сам, вероятно недоволен от политиката на бившите си вече колеги.

Така или иначе, това означава, че той няма да води "Шоуто на Слави", което правеше почти от създаването на телевизията. Сиромахов е замествал Слави Трифонов в шоуто му и през годините, когато то се излъчваше по Би Ти Ви.

Когато Слави създаде партията си обаче, той не стана неин член по подобие на останалите сценаристи, някои от които получиха и депутатски места.