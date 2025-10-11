Венета Райкова за отсъствието си от екрана: Имам болничен лист до 15 октомври заради отит

Тв водещата Венета Райкова е с остър двустранен отит. Това обясни сама в личния си прогил във фейсбук и като причина за отсъствието си цяла седмица от предаването, което води по Би Ти Ви от началото на есенния сезон - "Преди обед".

"Нека поясня - диагнозата ми е остър катарален отит двустранно, имам болничен лист до 15 октомври включително. Виждали сте, че в ухото по време на ефир имам слушалка, в която ми говорят главната редакторка и Костов - режисьор, слушалка и отит?! Съвети, които не са искани, не се дават, знаете от книгите ми защо и какво ви носи това. А на всички, които ми изпращат всеки ден любов и подкрепа - благодаря", написа Венета Райкова във фейсбук.

Отитът е сериозно възпаление на средното ухо, което обикновено се развива след настинка, грип или друга респираторна инфекция.

Публикацията на Райкова във фейсбук

Райкова не е на екран от понеделник, а ден преди това пак в социалните мрежи обясни, че здравето е на първо място и затова й се налага да си остане вкъщи. Това се случи малко след като продуцентът на "Преди обед" Георги Тошев обясни, че напуска предаването, а от телевизията излязоха с изявление, че прекратяват съвместната си работа с него.