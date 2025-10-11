ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Втори участник от Английската в Пловдив в "Стани б...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21482096 www.24chasa.bg

Венета Райкова за отсъствието си от екрана: Имам болничен лист до 15 октомври заради отит

2032
Венета Райкова Снимка: Би Ти Ви

Тв водещата Венета Райкова е с остър двустранен отит. Това обясни сама в личния си прогил във фейсбук и като причина за отсъствието си цяла седмица от предаването, което води по Би Ти Ви от началото на есенния сезон - "Преди обед".

"Нека поясня - диагнозата ми е остър катарален отит двустранно, имам болничен лист до 15 октомври включително. Виждали сте, че в ухото по време на ефир имам слушалка, в която ми говорят главната редакторка и Костов - режисьор, слушалка и отит?! Съвети, които не са искани, не се дават, знаете от книгите ми защо и какво ви носи това. А на всички, които ми изпращат всеки ден любов и подкрепа - благодаря", написа Венета Райкова във фейсбук.

Отитът е сериозно възпаление на средното ухо, което обикновено се развива след настинка, грип или друга респираторна инфекция.

Публикацията на Райкова във фейсбук
Публикацията на Райкова във фейсбук
 

Райкова не е на екран от понеделник, а ден преди това пак в социалните мрежи обясни, че здравето е на първо място и затова й се налага да си остане вкъщи. Това се случи малко след като продуцентът на "Преди обед" Георги Тошев обясни, че напуска предаването, а от телевизията излязоха с изявление, че прекратяват съвместната си работа с него.

Венета Райкова
Публикацията на Райкова във фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници