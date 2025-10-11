MTV закрива музикалните си тв канали във Великобритания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Според Би Би Си каналите MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live ще спрат работа след 31 декември

MTV, първата 24-часова музикална телевизия в света, ще спре да излъчва непрекъснати поп видеоклипове във Великобритания след почти 40 години, като закрие пет от своите канали в края на годината. Според Би Би Си каналите MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live ще спрат работа след 31 декември. Все пак основният канал MTV HD ще продължи да съществува, като ще показва риалити предавания, съобщи Нова тв.

Решението на ръководството на MTV отразява промяна в зрителските навици – музикалните видеоклипове вече се гледат основно в YouTube и социалните мрежи, а не по телевизията. Говорител на компанията майка на MTV – Paramount, отказа коментар по случая.

MTV стартира в САЩ през 1981 г. и бързо става изключително популярна, като показва поп видеа „по заявка", представени от ентусиазирани VJ-и (видео диджеи), които стават почти толкова известни, колкото и звездите, които представят.

Сред най-значимите моменти в началото са:

- световната премиера на видеото към Thriller на Майкъл Джексън,

- 16-часовото излъчване на концертите Live Aid през 1985 г.,

- създаването на наградите MTV Video Music Awards.

Европейското подразделение стартира през 1987 г., а Великобритания получава собствен канал през 1997 г., който започва с видеото към футболния химн Three Lions на Дейвид Бадил и Франк Скинър.

Каналът дава начален старт на кариерите на водещи като Кет Дийли, Зейн Лоу и Ема Уилис, а по-късно започва и оригинални програми като Ex On The Beach и Teen Mom UK.

През 2011 г. основният канал MTV UK напълно спира да излъчва музикални видеоклипове, като ги премества изцяло в спомагателни канали, с изключение на годишните награди MTV Europe Music Awards.

Тази церемония – сцена на запомнящи се моменти като последната изява на Spice Girls преди разпадането им през 2000 г. и емоционалната почит на Рита Ора към Лиъм Пейн миналата година – в момента е спряна. Paramount я поставя „на пауза" по-рано тази година, докато води преговори за сливане с компанията Skydance Media. Сделката е одобрена през юли, но все още няма решение за бъдещето на наградите.

Очаква се Paramount да закрие музикалните канали на MTV и в други страни, включително Австралия, Полша, Франция и Бразилия, според медийни съобщения от тези региони. Тези съкращения са част от опитите на компанията да спести до 500 милиона долара (около 376 милиона паунда) в глобален мащаб.

През август Paramount затвори и Paramount Television Studios. Според последните данни от Barb, музикалните канали на MTV все още привличат скромна аудитория в Обединеното кралство. През юли MTV Music е имал 1,3 милиона зрители, а MTV 90's – 949 хиляди зрители.