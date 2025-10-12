Има надежда - интелектуалците от Швеция Opeth напълниха зала "Асикс Арена" в София

САЩ си имат Dream Theatre, Европа - Opeth. В петък вечерта шведите напълниха зала "Асикс Арена" в София, което не е по силите на много банди от стария континент. Това не е случайно. Всичко, което идва от Швеция е с гарантирано качество. И не са само автомобили, самолети и друга техника.

Трудно се пише за концерт на уникалната група, в музиката на която са преплетени метъл, прогресив рок, блус, джаз, фолк и какво ли още не. Но лесно може да се направи извод, че обществото не пък чак толкова зле, щом интелектуалната мощ на музиката на Opeth доведе в залата три поколения.

"Затваряш си очите и си в приказката", описва чувствата си чужденец, който е един от феновете на концерта.

Вечерта започна със сънародниците на хедлайнерите - Paatos. Мнозина за първи път чуха за тях, но оставиха впечатление с чудесен звук, красива и супер талантлива вокалистка и меланхоничния си прогресив рок.

Точно в 21,15, без секунда закъснение, Opeth се качиха на потъналата в пушеци и мрак сцена. Под бурните аплодисменти Микаел Окерфелд и компания започнаха с §1 от актуалния си албум The Last Will and Testament. За следващото парче фронтменът, вокалист и китарист махна емблематичната си шапка. В една от паузите публиката дружно скандира побългареното му име: "Мишо, Мишо...", но той нямаше нищо против. За 2 часа Opeth изпълниха 11 парчета. Не някакви песни, а опуси от по 10 минути - с промени в темпото, вокалите, настроенията.

Единственото изключение беше You Suffer на грайндкор легендите Napalm Death. You Suffer е рекордьор на Гинес за най-кратка песен - малко над 1 секунда. Opeth го изпълниха три пъти в рамките на шеговитите включвания на фронтмена между парчетата. 2 часа на сцената не стигнаха за всички албуми. Все пак са на турне заради последния. Но завършиха ударно с любимата на публиката Deliverance от 2002 г. Много емоция и енергия, звуково, артистично и мултимедийно шоу на световно ниво и втори незабравим концерт на Оpeth в България, организиран от Blue Hills Events.