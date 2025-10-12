Египетски археолози откриха военна крепост на над 3000 години в Северен Синай

Египетски археолози откриха голяма военна крепост от периода на Новото царство на Древен Египет (около 1550 – 1069 г. пр. н.е.) при разкопки в Тел ал Харуба в Северен Синай. Това е едно от най-важните укрепления, открити досега по протежението на Военния път на Хор покрай средиземноморското крайбрежие.

Откритието хвърля светлина върху сложната система от отбранителни крепости и укрепления, изградена от древноегипетските владетели от времето на Новото царство за защита на източните граници на империята и на жизнено важните пътища, свързващи я с Палестина.

Справяйки се с движещите се пясъчни дюни, засипали обширни части от обекта, експедицията е разкрила част от южната стена на крепостта, която е дълга приблизително 105 метра и широка 2,5 метра. Наред с това до момента екипът е намерил единадесет отбранителни кули.

В западната част на крепостта археолозите са открили 75-метрова зигзагообразна стена. Тя разделя крепостта от север на юг и огражда жилищна зона, предназначена за войници.

Учените са попаднали на части от керамични предмети и съдове. Интересна находка е дръжка на съд, подпечатана с името на цар Тутмос Първи. Край голяма фурна за печене на хляб са намерени значителни количества вулканични камъни, за които се смята, че са били пренесени по море от вулканите на гръцките острови.

Първоначалните проучвания показват, че крепостта е претърпяла няколко архитектурни промени и обновявания. Изследователите планират да продължат разкопките, за да разкрият останалите стени и свързаните с тях структури. Очакванията са в близкия крайбрежен район да намерят военното пристанище, което е обслужвало крепостта, съобщава БТА.