„Вълкът“ на Теодор Ушев спечели Голямата награда на журито на Международния филмов фестивал в Едмънтън

„Вълкът" спечели Голямата награда на журито на Международния филмов фестивал в Едмънтън, съобщи аниматорът Теодор Ушев в своя профил във Фейсбук.

„Година след премиерата си на филмовия фестивал в Торонто и участието си в най-важните фестивали за късометражни филми по целия свят, „Вълкът" спечели първата си награда. И то на фестивал, който дава право на участие в надпреварата за „Оскар"-ите, добавя Теодор Ушев.

„Вълкът" е създаден по разказа на Емилиян Станев „Вълчи нощи".

БТА припомня, че до момента два филма на Теодор Ушев са участвали за награда „Оскар". На 24 януари 2017 г. късометражният анимационен филм "Сляпата Вайша" по едноименния разказ на писателя Георги Господинов е номиниран за "Оскар" за късометражен анимационен филм.

През 2019 г. филмът на Теодор Ушев "Физика на тъгата" е включен в краткия списък за наградите "Оскар". От 92 филма в предварителната селекция са избрани 10, един от които е „Физика на тъгата" по едноименния роман на Георги Господинов.

Теодор Ушев е роден в Кюстендил, България, през 1968 г. Завършва специалност „Плакат" през 1994 г. в Художествената академия в София.

От 1999 година живее в Монреал, Канада, където се развива като мултидисциплинарен артист, работейки в сферата на анимационния филм, видео инсталацията, живописта, илюстрацията и игралното кино. Анимационните му филми печелят повече от 250 награди по света.