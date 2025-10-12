Легендарната актриса Даян Кийтън остави след себе си удивително състояние от 100 млн. долара

В последните месеци тя живя уединение, оттегли си от обществения живот и изуми приятелите си като пусна на пазара „дома-мечта", който се закле, че никога няма да напусне

Придружена от любимото си куче Реджи, холивудската звезда Даян Кийтън, която почина вчера в Калифорния, не показа признаци на лошо здраве, когато популяризира националния ден на домашните любимци с последователи в Instagram през април..

Но това се оказа последната й поява на публично място, като внезапната смърт на легендарната актриса на 79-годишна възраст беше потвърдена от говорител на семейството в събота вечерта, пише "Дейли мейл".

Въпреки че не бяха съобщени подробности, беше известно, че Кийтън, се е оттеглила от обществения живот през последните години. „Тя отказа много внезапно, което беше сърцераздирателно за всички, които я обичаха", потвърди приятел в събота. „Беше толкова неочаквано, особено за човек с такава сила и дух. „В последните си месеци тя беше заобиколена само от най-близките в семейството си, което избра да запази нещата много лични. "Дори дългогодишни приятели не бяха напълно наясно какво се случва."

Само девет месеца преди смъртта си, Кийтън беше видяна да пазарува в Брентууд, близо до обширния имот, който някога се закле да живее дълго време. Но три месеца по-късно, лелеяният „дом-мечта" беше обявен за продажба, ход, който изненада мнозина предвид нейната привързаност към имота.

Актрисата, която имаше страст към интериорния дизайн и обновяването на имоти, дори беше написала книга за любимия си дом, озаглавена The House that Pinterest Built. След закупуването на дома, тя започва почти десетгодишен проект за обновяване на къщата по свой вкус и предпочитания. Големият осемгодишен ремонт беше завършен и тя се премести едва през 2017 г.

Въпреки това, по-рано тази година тя пусна имота на пазара и обяви поръчковото си имение с пет спални и седем бани за 29 милиона долара. В книгата, която написа за дома си, тя разкри, че вдъхновението да купи този конкретен имот е известната детска приказка „Трите прасенца". Тя си спомня как майка й й е чела историята, когато е била малка, и е решила, че иска да живее в неразрушимия дом на третото прасе, който е „направен от тухли". И написа: „Знаех, че ще живея в тухлена къща, когато порасна."

През 2017 г., същата година, в която тя завърши ремонта и се нанесе, даде интервю с Wine Spectator. Иразкри, че винаги е имала „интерес към домовете", но винаги се е борила с намирането на място, където да остане за постоянно.

В продължение на много години награждаваната актриса се придържаше към стабилна рутина в любимия си дом, но беше спряла да ходи на ежедневни разходки с любимото си куче в месеците пред смъртта й, каза запознат пред изданието. „Тя е живяла в Брентуд дълги години", каза източникът. „Тя обичаше квартала си."

Източникът продължи: „Допреди няколко месеца тя разхождаше кучето си всеки ден. Обикновено беше облечена по същия начин, с шапка и характерните си слънчеви очила, независимо от времето.

И добави: „Тя винаги е била много мила, забавна и бъбрива. Тя щеше да говори с кучето си, сякаш е човек. Тя беше ексцентрична и имаше тази холивудска аура от старата школа. Тя беше много, много специална.

Докато феновете по целия свят продължават да скърбят за смъртта на Кийтън, актрисата оставя след себе си невероятно състояние, за което се предполага, че надхвърля 100 милиона долара.

Освен парите, спечелени чрез филми, нейното портфолио от имоти включва къщата в Лагуна Бийч, която тя купи за 7,5 милиона долара през 2004 г. и продаде само две години по-късно за 12,75 милиона долара.

Актрисата също купи дом в Пасифик Палисейдс за 5,6 милиона долара през 2012 г. и го продаде през 2016 г. за 6,9 милиона долара, правейки още една огромна печалба.

Освен това тя купи дом в Тусон, Аризона за 1,5 милиона долара през 2018 г. и го продаде за 2,6 милиона долара през 2020 г.

Покойната актриса имаше две осиновени деца на 50 години, дъщеря Декстър и син Дюк, които отгледа като самотна майка. Тя никога не се е женила, така че е вероятно децата й да наследят по-голямата част от състоянието й.

Кийтън беше от онзи тип актьори, които помогнаха филмите да станат емблематични и вечни, от нейната фраза „La-dee-da, la-dee-da" като Ани Хол, облечена с тази вратовръзка, бомбе, жилетка и цвят каки, ​​до нейното сърцераздирателно превъплъщение в ролята на Кей Адамс, жената, имаща нещастието да се присъедини към семейство Корлеоне.