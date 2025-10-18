Максим Галкин е вторият най-любим съпруг на Алла Пугачова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Примата на съветската, а след това и на руската естрада Алла Пугачова се е омъжвала пет пъти. Засега. Последният съпруг Максим Галкин, актьор и шоумен, обяви концерт в България през март.

В последното си интервю неотдавна Пугачова разказа, че само първият и петият брак (с въпросния Галкин) са били по любов. Първият е с литовския актьор Миколас Орбакас. Литовските фамилии са известни с това, че моминските завършват на -айте.

А неомъжените - на -ене. Затова дъщерята на Пугачова се казва Кристина Орбакайте и също е известна естрадна певица. Самата

Алла Борисовна по време

на първия си брак носи

фамилията Орбакене,

макар че избягва да споменава този факт.

Галкин е обявен от Руската федерация за чуждестранен агент. Нещо като забраната за "24 часа" там. Руснаците провъзгласиха България за вражеска държава - хем твърдят, че сме братя, хем са ни врагове.

След решението за Галкин Алла Пугачова обяви, че иска и тя да бъде квалифицирана като чуждестранен агент, за да подкрепи съпруга си. Двамата се изнесоха в чужбина, руската държава не предприе обаче никакви действия по отношение на певицата.

Малко известен факт е, че Галкин де факто

е руският Ники Кънчев -

води тяхното "Стани богат"

цели 7 години

(за сравнение нашият човек има почти 17).

Шоуменът е роден на 18 юни 1976 г. в Нарофоминския район на Москва в семейството на Александър и Наталия Галкини (по баща Прагина). Тя е кандидат на физико-математическите науки, старши научен сътрудник на Международния институт по теория за прогнозиране на земетресенията. Внучка е на сестрата на известния математик Абрам Ловшиц.

Дядо му по майчина линия е Григорий Прагин, инженер и подполковник, който по време на Втората световна война се занимава с техническото обслужване на военнните машини.

След смъртта на командира на бригадата успява да изведе бойците от обкръжение със загуба само на един танк, представен е за званието "герой на Съветския съюз", но така и не получава наградата.

Баща му пък е

генерал-полковник,

от 1987 до 1997 г. е шеф на главното автотанково управление на министерството на отбраната на СССР и Русия. Между 1998 и 2000 г. е депутат.

Любопитен детайл е, че Галкин води програмата "Първата новогодишна вечер" заедно със сегашния президент на Украйна Володимир Зеленски на 1 януари 2013 г.

Двамата се шегуват за традицията, за новогодишното пиянство, за салата "Оливие" (която в България наричаме "руска") и за Филип Киркоров. Зеленски казва тогава: "Съветското шампанско влиза в Книгата за рекорди "Гинес" като парадокс - питие има, а държава няма".

Галкин пък се възмущава, че забраната на пушенето засяга даже анимацията "Ну, погоди!", защото там вълкът пуши, а ще го гледат евентуално малки деца.

12 години по-късно руската армия нахлува в Украйна. Володимир Зеленски е президент на страната и върховен главнокомандващ. Обявен е от прокремълските медии за "наркоман".

След изказванията си срещу войната от 2022 г. Галкин е обявен за "чуждестранен агент". Той разказва: "Обяснение за това решение е, че

аз съм бил получавал финансови средства от Украйна,

с които трябвало да осъществявам политическата си дейност.

Първо, аз не се занимавам с политическа дейност. От сцената показвам само хумор и политическа сатира. Правя го вече 18 години.

Второ, ако се обръщам към моите приятели в социалните мрежи, го правя абсолютно искрено. И при това оставам абсолютно честен към себе си. Доходите на министерството на правосъдието се плащат от обикновените граждани, към които, надявам се, принадлежа и аз. Не предавам своето мнение и не купувам чужди. Не се занимавам с търговия на съвестта си".

Галкин тогава добави, че е получавал пари от Украйна, когато преди 12 години е правил там концерти. "Затова смятам, че това е измислена причина за атака срещу мен.

Няма да се отказвам от жанра "Хумор и сатира" в полза на политическата конюнктура.

Както

преди се шегувах с нашите политици, така и ще продължавам

Смятам това за нормално и мое право на труд. По същия начин имам право на свобода на словото, което ми е гарантирано от конституцията на Руската федерация.

След нахлуването на Русия в Украйна Максим Галкин направи според руските официални медии "много лошо изявление" (цитатът е на говорителя на Кремъл) Дмитрий Песков, след което допълни, че "явно с него не вървим по един път".

Галкин и съпругата му - певицата Алла Пугачова, скоро след нахлуването на Русия в Украйна напуснаха родината си. Естрадната звезда, която така и не направи публични изявления за войната, се върна в Русия, докато Галкин видимо остана зад граница.