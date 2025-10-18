Максим Галкин е вторият най-любим съпруг на Алла Пугачова

Примата на съветската, а след това и на руската естрада Алла Пугачова се е омъжвала пет пъти. Засега. Последният съпруг Максим Галкин, актьор и шоумен, обяви концерт в България през март.
В последното си интервю неотдавна Пугачова разказа, че само първият и петият брак (с въпросния Галкин) са били по любов. Първият е с литовския актьор Миколас Орбакас. Литовските фамилии са известни с това, че моминските завършват на -айте.
А неомъжените - на -ене. Затова дъщерята на Пугачова се казва Кристина Орбакайте и също е известна естрадна певица. Самата
Алла Борисовна по време
на първия си брак носи
фамилията Орбакене,
макар че избягва да споменава този факт.
Галкин е обявен от Руската федерация за чуждестранен агент. Нещо като забраната за "24 часа" там. Руснаците провъзгласиха България за вражеска държава - хем твърдят, че сме братя, хем са ни врагове.
След решението за Галкин Алла Пугачова обяви, че иска и тя да бъде квалифицирана като чуждестранен агент, за да подкрепи съпруга си. Двамата се изнесоха в чужбина, руската държава не предприе обаче никакви действия по отношение на певицата.
Малко известен факт е, че Галкин де факто
е руският Ники Кънчев -
води тяхното "Стани богат"
цели 7 години
(за сравнение нашият човек има почти 17).
Шоуменът е роден на 18 юни 1976 г. в Нарофоминския район на Москва в семейството на Александър и Наталия Галкини (по баща Прагина). Тя е кандидат на физико-математическите науки, старши научен сътрудник на Международния институт по теория за прогнозиране на земетресенията. Внучка е на сестрата на известния математик Абрам Ловшиц.
Дядо му по майчина линия е Григорий Прагин, инженер и подполковник, който по време на Втората световна война се занимава с техническото обслужване на военнните машини.
След смъртта на командира на бригадата успява да изведе бойците от обкръжение със загуба само на един танк, представен е за званието "герой на Съветския съюз", но така и не получава наградата.
Баща му пък е
генерал-полковник,
от 1987 до 1997 г. е шеф на главното автотанково управление на министерството на отбраната на СССР и Русия. Между 1998 и 2000 г. е депутат.
Любопитен детайл е, че Галкин води програмата "Първата новогодишна вечер" заедно със сегашния президент на Украйна Володимир Зеленски на 1 януари 2013 г.
Двамата се шегуват за традицията, за новогодишното пиянство, за салата "Оливие" (която в България наричаме "руска") и за Филип Киркоров. Зеленски казва тогава: "Съветското шампанско влиза в Книгата за рекорди "Гинес" като парадокс - питие има, а държава няма".
Галкин пък се възмущава, че забраната на пушенето засяга даже анимацията "Ну, погоди!", защото там вълкът пуши, а ще го гледат евентуално малки деца.
12 години по-късно руската армия нахлува в Украйна. Володимир Зеленски е президент на страната и върховен главнокомандващ. Обявен е от прокремълските медии за "наркоман".
След изказванията си срещу войната от 2022 г. Галкин е обявен за "чуждестранен агент". Той разказва: "Обяснение за това решение е, че
аз съм бил получавал финансови средства от Украйна,
с които трябвало да осъществявам политическата си дейност.
Първо, аз не се занимавам с политическа дейност. От сцената показвам само хумор и политическа сатира. Правя го вече 18 години.
Второ, ако се обръщам към моите приятели в социалните мрежи, го правя абсолютно искрено. И при това оставам абсолютно честен към себе си. Доходите на министерството на правосъдието се плащат от обикновените граждани, към които, надявам се, принадлежа и аз. Не предавам своето мнение и не купувам чужди. Не се занимавам с търговия на съвестта си".
Галкин тогава добави, че е получавал пари от Украйна, когато преди 12 години е правил там концерти. "Затова смятам, че това е измислена причина за атака срещу мен.
Няма да се отказвам от жанра "Хумор и сатира" в полза на политическата конюнктура.
Както
преди се шегувах с нашите политици, така и ще продължавам
Смятам това за нормално и мое право на труд. По същия начин имам право на свобода на словото, което ми е гарантирано от конституцията на Руската федерация.
След нахлуването на Русия в Украйна Максим Галкин направи според руските официални медии "много лошо изявление" (цитатът е на говорителя на Кремъл) Дмитрий Песков, след което допълни, че "явно с него не вървим по един път".
Галкин и съпругата му - певицата Алла Пугачова, скоро след нахлуването на Русия в Украйна напуснаха родината си. Естрадната звезда, която така и не направи публични изявления за войната, се върна в Русия, докато Галкин видимо остана зад граница.