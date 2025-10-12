Звездата Константин Цанев идва от Германия да снима филм, вдъхновен от Хайтов

Константин Цанев, чиято звезда изгря преди 46 години в сериала “Пътят към София”, а после изненадващо замина за Германия, където живее досега, се завръща в българското кино. Той участва в дебютния филм на режисьора Камен Коларов “Сеч”, вдъхновен от разказа на Хайтов “Горски дух”.

Първият етап на снимките по него приключи, а освен Цанев с главна роля е и Велислав Павлов. Историята в “Сеч” е за травмирания бивш снайперист от специалните сили Юсеин Гетов, който след задгранични мисии се завръща в родното село в Родопите. Достигнал ръба на самоунищожението, намира спасение в стария горски Рангел Дойчинов, който го познава от дете. В търсене на изкупление и ново начало Юсеин става горски, което пъс го изправя в директен сблъсък с дървената мафия, започнала да унищожава вековната гора над селото.

Още като студент във ВИТИЗ Константин Цанев става известен след “Пътят към София”. През 1990 г. заминава за Германия, където работи в българската редакция на радио “Дойче веле” в Кьолн. През 2007 г., след почти 20-годишно отсъствие от българското кино, режисьорката Мариана Евстатиева-Биолчева го кани за главната роля в тв сериала “Людмил и Руслана”. Новият филм “Сеч” се очаква да е на екран в началото на 2027 г. (24часа)