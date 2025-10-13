Младият талантлив Рашидов денем мие чинии, нощем товари стока на Сточна гара

"Моите първи спечелени левове/евро" е новата рубрика на "24 часа", в която разказваме как и кога известни и интересни българи са изкарали първите си пари - звезди от аристичния свят, бизнеса, политиката, спорта.

Ето историята на скулптора Вежди Рашидов, бивш депутат и министър на културата.

Денем мие чинии в мензата на университета, нощем с група приятели разтоварва стока на Сточна гара. Ето така изкарва първите си пари скулпторът и художник Вежди Рашидов, който години по-късно става и депутат, и министър на културата.

Днес дори не се сеща колко са му плащали, още повече че в онези години парите бяха други като стойност. Но е факт, че започва да работи едва на 15 години не заради детски прищевки и желания, а по необходимост, след като майка му си отива от този свят, когато той е едва на 11.

Вежди Рашидов като ученик в Художествената гимназия СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

“Моят живот се стече така, че в ранно детство останах сирак и се налагаше да търся възможности да оцелявам. Като ученик в Художествената гимназия в София използвах ваканциите именно да придобивам средства за живот.” Те обаче не идват от изкуството му, а буквално от черен и изнурителен физически труд.

През големите летни ваканции Вежди работи като асфалтаджия в изолацията на цех “Бор” на гара Искър, също и в Мадан на вагонетките за руда, които пътували по въжената линия за “Горубсо” (предприятие за добив и преработка на златосъдържащи руди - б.р.) в Кърджали.

Вече в Художествената академия има възможност да изостави тежкия физически труд и дълги години чиракува в ателието на професор Даскалов, където студентите увеличават големите паметници, изработени от преподавателите им.

Рашидов като ученик

Парите са му нужни главно за прехрана, но и за всички възможни консумативи, необходими за работата му в ателието. “А и като всеки млад човек имах нужда от нови дрехи и някой лев за самочувствие пред момичетата – съвсем нормални човешки необходимости”, разказва Рашидов.

Вежди: Скулптурата е тежка професия.

И днес изкарвам парите си с много труд

“Първият урок, който научих и който ме кара до ден днешен да бъда отговорен, е, че за да се развивам и да съществувам, са необходими средства”, казва Вежди Рашидов. Това създава у него дисциплината и толкова нужното трудолюбие, което по думите му в наши дни липсва.

Неговата оценка е, че скулптурата е една от най-тежките професии. “И днес изкарвам парите си с много труд. Трудното беше до създаване на добро име в професията. Днес създаденото име помага за моето съществуване.”

Вежди Рашидов е известен най-вече със своите скулптури, но неговите рисунки и акварели са не по-малко значими. Впрочем той се обръща към акварела преди години, когато се разболява от рак. Тогава лекарите му забраняват да работи с бронз и киселина, както и да прави скулптури.

За творчеството си Рашидов има над 23 награди и отличия от цял свят, сред които орден “Стара планина” и орден “Кирил и Методий”, златни медали от Ватикана и Париж, австрийския орден “Златен кръст на свети Леополд”, призове от Япония, Полша, Русия и др.

Има над 70 самостоятелни изложби у нас и по света, като последните му през това лято бяха в Рим и в турския курорт Бодрум. Негови произведения се намират в почти всички галерии в България, както и в много частни колекции и музеи по света.