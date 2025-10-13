ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красен Кралев със седма изложба: Всеки жест върху платното ми помага да се съхраня

21488
Красен Кралев на откриването на предишната си изложба СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Всеки жест върху платното е начин да съхраня себе си.

Тези думи на Красен Кралев са като мото за новата му изложба. Бившият спортен министър от няколко години насам показва таланта си на художник, а в сряда ще подреди творбите си в седма самостоятелна експозиция, която нарича “Пейзаж отвъд пейзажа”.

В пространството на галерия “Анел” посетителите ще видят разгърнато творчеството на Кралев в неговите различни цикли - от морските и горските видения, през митологичните и въображаеми пейзажи, до интимната фигуративна експресия. Това е изложба, която представя Кралев не просто като художник на пейзажа, а като автор, който превръща природата и човека в символен свят от знаци и цветове.

Една от творбите на Кралев, която ще бъде част от новата му изложба
Една от творбите на Кралев, която ще бъде част от новата му изложба

За Кралев платното е “поле за емоционален изблик” - пространство, където цветовете водят, а формите следват. “Мен ме вдъхновяват цветовете, а не формите - никога не бих тръгнал да търся образи и пейзажи. Затова търся цветовете - за да няма имплозия в мен, експлозията изразявам върху платното”, казва той. “Изкуството винаги е успявало да пробива и в най-мрачните времена, то ми помага да съхраня себе си и да запазя цветността в мисленето си и топлотата.”

Роден във Варна, Кралев и до днес е силно свързан с родния си град, но творческите му търсения го отвеждат отвъд местното и познатото - в полето на универсалните теми и вечните символи.

Пейзаж на Красен Кралев, част от новата му експозиция
Пейзаж на Красен Кралев, част от новата му експозиция

“Най-голямото откровение - казва още той - се получава в изобразителното изкуство. Там няма как да лъжеш, там си такъв, какъвто си.” Тази автентичност, съчетана с постмодерната свобода на стила, определя и спецификата на неговото творчество.

Изложбата му “Пейзаж отвъд пейзажа” ще бъде представена на 15 октомври от 18 часа. Куратор е Пламена Димитрова-Рачева.

