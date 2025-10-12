Китайска култура и традиции оживяха в сърцето на София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Второто издание на „Вълшебна нощ по случай Средата на есента" събра любители на китайската култура в „Топлоцентрала"

Центърът за съвременни изкуства „Топлоцентрала" се превърна в сцена на незабравимо културно пътешествие към Далечния изток в събота, 9 октомври.

Посолството на Китай в България, съвместно с Китайския културен център в София, Институт „Конфуций" и Асоциацията на китайските студенти в България, организираха второто издание на празника „Вълшебна нощ по случай Средата на есента" под мотото „Макар и далеч, гледаме една и съща луна".

Седем часа изкуство и традиции

Събитието, което продължи от 14:00 до 21:30 часа, предложи на посетителите богата програма от интерактивни дейности и културни изживявания. Още от ранния следобед гостите имаха възможност да се потопят в атмосферата на традиционния китайски празник чрез разнообразни съпътстващи мероприятия.

Майстори на калиграфията и традиционната живопис поднасяха благопожелания на публиката, изписвайки йероглифи и рисувайки картини на място. Ароматът на различни видове китайски чай се носеше из залите, докато специалисти демонстрираха тънкостите на чаената церемония и поканваха гостите да опитат чай и традиционни сладки.

Особен интерес предизвика играта „Мъдрост в копринен плик", при която участниците изтегляха пликове с първия ред на стихотворение от 24 избрани класически китайски поеми. Задачата беше да допълнят втория ред на китайски, български или английски език, като при верен отговор получаваха възможност за участие в томбола с разнообразни награди.

Любителите на традиционните носии имаха шанс да се запознаят с китайските дрехи ханфу, като дори опитаха да ги облекат с помощта на инструктори. Специално подреденият фотокът „Цветя и пълнолуние" с декор, включващ луна, заек, богинята Чан'ъ и други символи на празника, се превърна в любимо място за снимки.

Древна поезия с ново звучене

Кулминацията на вечерта настъпи в 19:00 часа, когато в Зала 1 на първия етаж започна основната програма – конкурсът „Древна поезия с ново звучене: Класиката продължава". Под художественото ръководство на Боян Пинтър, основател на платформата Spike Bulgarian Music Showcase, млади музиканти представиха своите съвременни интерпретации на древни китайски стихотворения.

След официалните приветствия от специалните гости, водещият запозна публиката с концепцията на конкурса, членовете на журито и критериите за оценяване. В продължение на час музикалните групи изпълняваха песни, съчетавайки класическа китайска поезия с модерни музикални аранжименти, докато чуждестранни студенти рецитираха стихове на фона на впечатляващи визуални прожекции.

Вечерта приключи с церемония по награждаване в 21:10 часа и обща снимка на всички участници и гости, запечатала духа на културния диалог между България и Китай.

Събитието потвърди, че традиционната култура може да намери нов живот в съвременен контекст, а поезията и изкуството са универсален език, който обединява народите отвъд границите и разстоянията.