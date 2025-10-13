Връзката между Кейти Пери и Джъстин Трюдо се задълбочава - изловиха ги да се целуват на яхта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Попиконата Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо бяха уловени от папараци да се целуват, докато са на палубата на яхта край бреговете на Санта Барбара в Калифорния.

Преди време се заговори за евентуален разрив между тях, плод на мимолетен флирт, но кадрите сега говорят, че нещата се задълбочават с бърза скорост.

40-годишната Пери и 53-годишният Трюдо от романтичните вечери по ресторанти бързо преминаха към следващата фаза и се отправиха на морски разходки. Джъстин Трюдо се разведе със съпругата си Софи, с която имат 3 деца, през 2023 г.

50-годишният канадски премиер се раздели със съпругата си през 2023 г., а Пери неотдавна с мъжа си Орландо Блум, с когото имат 5-годишна дъщеря.