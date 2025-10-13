ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Момче се представи за потомък на Павел Вежинов в е...

Връзката между Кейти Пери и Джъстин Трюдо се задълбочава - изловиха ги да се целуват на яхта

Кейти Пери Снимка: Twitter/@Dexerto

Попиконата Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо бяха уловени от папараци да се целуват, докато са на палубата на яхта край бреговете на Санта Барбара в Калифорния.

Преди време се заговори за евентуален разрив между тях, плод на мимолетен флирт, но кадрите сега говорят, че нещата се задълбочават с бърза скорост. 

40-годишната Пери и 53-годишният Трюдо от романтичните вечери по ресторанти бързо преминаха към следващата фаза и се отправиха на морски разходки. 

Джъстин Трюдо се разведе със съпругата си Софи, с която имат 3 деца, през 2023 г.
50-годишният канадски премиер се раздели със съпругата си през 2023 г., а Пери неотдавна с мъжа си Орландо Блум, с когото имат 5-годишна дъщеря. 

Кейти Пери Снимка: Twitter/@Dexerto
