Момче се представи за потомък на Павел Вежинов в ефир, дъщеря му отрече да е вярно

15-годишният Чавдар Илиев от Алдомировци се представи за прапраправнук на писателя Павел Вежинов в предаването на bTV "България търси талант".

Момчето призна, че никога не е чело произведение на Вежинов, а водещият Александър Кадиев му подари романа "Нощем с белите коне".

Чавдар обясни на журито, че се занимава с поезия и рецитира "Новото гробище над Сливница" на Иван Вазов. Публиката се просълзи и реагира с овации на представлението му. Журито му даде четири пъти "да".

Дъщерята на Вежинов Павлина реагира на ситуацията във фейсбук профила си и обяви, че Павел Вежинов няма прапраправнук, още по-малко пък от Алдомировци.

"Днес поредната жълтина - някакво момченце се представи за прапраправнук на баща ми. А bTV и онова Сашко Кадиев, което познава и Пальо, и мен, и което много добре знае, че това е невъзможно, се беше даже подготвил и беше извадил „Нощем с белите коне", за да му я подари.

Ваш'та лъжлива жълта телевизия. За съжаление тази лъжа ще си остане непоправена и в умовете на скудоумното население ще остане, че баща ми има неграмотен прапраправнук, който нищо не е чел, ама иска да е писател.

А жълтата преса вече разпространява клюката", написа Павлина.

Писателят е роден през 1913 г. и има две деца - Павлина и Павел. Той си отива внезапно от инфаркт през 1983 г.