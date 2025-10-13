На Острова подозират принц Андрю в нова лъжа, свързана с педофила-милиардер Епстийн

Британските медии продължават с разкритията, че принц Андрю е имал контакт с педофила - милиардер Джефри Епстийн и след 2010 г., въпреки че увери сънародниците си, че тогава е прекъснал комуникацията с него.

"Мейл он Сънди" извади на показ скандален мейл, в който синът на крал Чарлз III уверява американския финансист, че са "заедно в това". Нещо повече, през февруари 2011 г. Андрю казал на Епщайн, че е „загрижен" за въздействието, което разкритията ще имат върху милиардера, но го уверил, че двамата ще „се издигнат над" вниманието на пресата.

Това даде повод за нова вълна от коментари на Острова, че на Андрю трябва да му бъде забранена каквато и да е поява на публични събития, а също и на коледните тържества с кралското семейство, за да не се усилва страданието на жертвите на педофилския кръг около Епстийн.