Война във фейсбук заради петиция срещу израелски филм на фестивала "Синелибри"

Прожекцията на филма „Писмо до Давид" беше отменена от фестивала „Синелибри" след петиция, подписана от 45 души, сред тях актьори, режисьори и фотографи.

Според проф. Александър Оскар става дума за "натиск от антиизраелски активисти".

Филмът е "Писмо от Давид" на израелския режисьор Том Шовал. Той разказва кинематографично писмо до Давид Кунио, млад мъж, отвлечен от Хамас от кибуца Нир Оз на 7 октомври 2023 г. и държан в плен в Газа оттогава.

"Въпреки това прожекцията беше спряна под натиск, след петиция, зад която стоят добре известните със своите антиизраелски и антисемитски позиции Виктор Лилов, Юлиана Методиева, Димитър Кенаров и Мария Черешева.

Филм, посветен на съдбата на млад мъж, отвлечен от терористи, бе цензуриран — не защото съдържа омраза, а защото напомня за нейните жертви.

Цензурата, прикрита като „солидарност", не е защита на свободата, а нейното отричане.

Изкуството не може и не трябва да се подчинява на идеологически натиск.

Свободата на словото и съчувствието към човешката болка не могат да бъдат избирателни", пише проф. Оскар.

Според Юлияна Методиева , гл. редактор на Маргиналия, петицията "измива някакси позора от челото на филмовите среди, мълчащи като риби през тия две години изтребване на хора в Газа".

Международният анализатор Давил Леви пък публикува във фейсбук профила си списък на подписалите се в петицията.

"Не оспорвам тяхното право на мнение! Отчитам техните антисемитски и протерористични чувства, въпреки, че ме отвращават!

Но, както те имат правото да петират, така и ние имаме право да запомним имената им и да следим техните "културни" изяви, нали?", пише той.

Арт директорът на фестивала Жаклин Вагенщайн също излезе с публична позиция по темата.

"Бихме искали да уверим всички наши зрители, партньори и съмишленици, че екипът на Синелибри никога не се е намесвал в политически дебат и не е заемал политически позиции. Да, Синелибри е фестивал за кино и литература, а киното и литературата днес са ангажирани повече от всякога с широка палитра от социални, политически, екологични и други проблеми, някои от които извънредно болезнени", пише тя във фейсбук профила си.

По думите й филмът, който е отличен на редица международни фестивали, сред които и Берлинале, "разказва потресаваща действителна история за невинни жертви на насилие, заложници на една терористична групировка".

Ето какво още пише тя:

Имаме основания да смятаме, че организаторите на тези акции се стремят да дискредитират самия фестивал. В този контекст Синелибри, както и някои кина, станаха обект на вандалски прояви. Нека се запитаме: кой всъщност е насилникът тук, този, който прави филмите достояние на широката общественост или този, който лепи стикери по тоалетните?

Наш основен ангажимент е да гарантираме сигурността на зрителите, чуждестранните ни гости и партньорските кина. Именно това налага временното прекратяване на една публична прожекция. В никакъв случай няма да се поддадем на този натиск и ще направим всичко необходимо филмът да достигне до абсолютно всеки, който иска да го види.

Отделно, не смятам, че е нужно да отговарям на неграмотна, нескопосана и многократно редактирана петиция, съдържаща предимно неверни твърдения и подписана от малка група яростни антисемити, придружени от няколко заблудени, които твърдят, че не са такива и не упражняват цензура. Какво ли разбират тези лица под сътрудничество на кинофестивал с дадена държава, освен прожекция на филм? Къде видяха военни действия, освен тези, които те самите водят със своите злонамерени атаки? С какво право тази група хора ме призовава да избирам с кого да работя, сиреч – какви филми да излъчвам? И как си позволяват да въвличат фестивал с напълно различен фокус в своите абсурдни каузи? А тези, които твърдят, че не са антисемити, се компрометират напълно, подписвайки петиция рамо до рамо с открити и декларирани антисемити.

Аз съм еврейка и се гордея с това! Всеки акт, насочен срещу мен на тази основа – като директор на фестивала, както и срещу произхода на нашите гости и филми – ще бъде третиран като проява на антисемитизъм, за което ще бъдат сезирани съответните институции и органи.

В заключение, ако се проследи добросъвестно програмата на фестивала, сега и през годините, ще стане ясно, че Синелибри винаги е бил трибуна на изключително разнообразни и разнопосочни кино-литературни послания. Никога не е допускана „цензура" или „автоцензура" по отношение на дадена проблематика, теми и идеи. Ако това схващане може да се интерпретира като политическа позиция - то тя е позиция в интерес на бъдещето на човешката цивилизация изобщо.