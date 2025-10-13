Никол Кидман след развода: Понякога модата е щит

Никол Кидман разкри, че използва модата като "щит" в трудния период след неочаквания си развод с Кийт Ърбан, за когото беше омъжена 19 години.

58-годишната актриса говори откровено за това в интервю за Vogue, споделяйки как дрехите често отразяват емоционалното й състояние. "Понякога модата е щит. Понякога е игрива, понякога секси, просто зависи от настроението ми", казва Кидман. По думите й стилът се е превърнал в "паралелен живот", в който тя усеща отговорност "това произведение на изкуството да бъде представено правилно".

Актрисата неведнъж е говорила за връзката си с модата. Пред The Hollywood Reporter през 2023 г. тя сподели: "Винаги съм била привлечена от нея. Обичам артистичността и съм щастлива, че съм приятелка с толкова много дизайнери."

Кидман се появи по-рано този месец на Седмицата на модата в Париж, втората й публична поява след като новината за развода се разпространи, пише дир.бг.

Журналистът Уендъл Стивънсън, пред когото актрисата наскоро даде интервю, разкри, че е "усетил", че нещо в брака й с Ърбан не е наред. "Когато я попитах как се чувства, очаквах банален отговор... Вместо това Кидман беше иронична, разкаяна, несигурна", разказва той.

Според Daily Mail актрисата е подала молба за развод в Нашвил, позовавайки се на "непреодолими различия", а източници на изданието твърдят, че музикантът вече има нова връзка.

"Напоследък Кийт и Никол рядко се засичаха, тя непрекъснато снима и двамата живеят в различни светове", коментира близък до двойката. Пред сп. People друг източник споделя, че Кидман е била "дълбоко наранена" и не е искала бракът им да приключи.