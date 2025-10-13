Лиъм Галахър от "Оейзис" стана дядо на момченце

Лиъм Галахър от „Оейзис“ стана дядо за първи път, след като дъщеря му Моли Муриш-Галахър роди момче, съобщава Би Би Си, цитирани от БТА.

27-годишната актриса обяви новината с публикация в Инстаграм със снимки на сина си Руди и надпис „Обожаваме те“.

53-годишният фронтмен на „Оейзис“ се запозна с дъщеря си за първи път през 2018 г. Тя е отгледана от майка си - певицата Лиза Муриш, припомня Би Би Си. Лиъм Галахър има още три деца - двама сина от браковете си с актрисата Патси Кенсит и певицата Никол Апълтън, и още една дъщеря от връзката си с американската журналистка Лиза Горбани.

По-рано тази година „Оейзис“ се завърна на сцената, след като групата обяви, че спира дейността си през 2009 г. Това стана, след скандал зад кулисите между Лиъм и брат му Ноел в Париж, припомня Би Би Си.