Стивън Ачикор, който вече 10 години е българин, покори "Гласът на Гърция"

Стивън Ачикор, за когото България чу през 2015 година и оттогава се изявява на българската музикална сцена, сбъдва нова професионална мечта. Той се яви на кастинг в Атина за гръцкото издание на "Гласът на Гърция" и впечатли жури и публика по време на прослушванията на тъмно.

Стиван е ангелогласен Снимка: стопкадър тв "Скай"

В епизода, който беше излъчен снощи по телевизия "Скай", Стивън изпълни пя пред журито, съставено от - Елена Папаризу, Йоргос Мазонакис, Христос Масторас и Панос Музуракис. Елена се обърна още след първата изпята фраза, а след нея и останалите трима. Този факт сам по себе си е успех, защото в гръцкото риалити подборът е много прецизен и за 4 излъчени епизода с продължителност 3 часа и половина това е едва вторият път, в който се обръщат всичките съдии. "Благодаря ти много, че донесе твоята душа в шоуто", възкликна Елена след изпълнението.

"Ти си благословен, гласът ти е ангелски", добавя и Христос. Двамата водиха ожесточена словесна битка в опит да убедят Стивън да отиде в техния отбор, но накрая избра Елена Папаризу.

Във визитката за предаването си, Стивън каза, че е от България, защото това е държавата, в която е избрал да живее и я чувства като втора родина.

Роден е в Нигерия и научава за страната ни от Световното първенство по футбол през 1994 г. Пристига тук през 2015 г., за да учи информатика. Малко след това обаче се явява в "X Factor" и става финалист с четвърто място. Така оставя компютрите и поема по пътя на нотите. Още в ранна детска възраст майка му го записва в църковния хор. Любовта към Бог и към музиката се усещат и Елена Папаризу го нарича "моето ангелско момче". Предстои да видим колко напред ще го заведе талантът му в гръцкото риалити.